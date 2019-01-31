Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Yavuz tepkili: Kimse tarihi yeniden yazmaya kalkmasın

Yavuz, şunları kaydetti:
— 12 Eylül'ü sanki kendilerine karşı yapılmış gibi anlatmaları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. O dönemde bazı sağ görüşlü insanlar da yargılandı ama bunlar geçmişte topluma karşı ağır suçlar işleyen, katliamlar yapan kişilerdi. Bahçelievler, İnciraltı, Maraş, Çorum, 16 Mart İstanbul Üniversitesi katliamlarını unutmadık. Bu yargılanan insanlar, hizmet ettikleri yerler tarafından terk edildikleri için mağdur olmuş olabilirler, ama gerçek şudur ki 12 Eylül Türkiye soluna karşı yapılmıştır. Zaten bu nedenle davanın üstü kapatılmıştır. Bu gerçeği kimse çarpıtmaya, tarihi de yeniden yazmaya kalkışmasın.
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