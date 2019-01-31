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08:14 31 Ocak 2019
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    TBMM

    'AK Parti, TBMM Başkanlığı için bir kadını aday gösterebilir'

    © AA / Aykut Ünlüpınar
    Türkiye
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    AK Parti yönetiminin, Binali Yıldırım'ın istifası sonrası boşalacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koltuğu için bir kadını aday gösterebileceği ileri sürüldü. Bu ismin, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil olduğu ifade edildi.

    Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edeceğini açıklaması parti içi kulisleri hareketlendirdi. Yıldırım'ın, istifa tarihi olarak adayların il ve ilçe seçim kurullarına verileceği 19 Şubat'tan bir gün öncesine, 18 Şubat'a işaret etmesiyle birlikte parti içinde yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağı ve seçim takvimi konusunda hareketlilik başladı.

    Binali Yıldırım
    © AA / Utku Uçrak
    Yıldırım: 18 Şubat'ta TBMM Başkanlığı'nı bırakacağım
    Daha önce Yıldırım'ın istifası durumunda yerine yapılacak seçimin 31 Mart sonrasına bırakılabileceği belirtilirken, gelinen son noktada bu durum yerini "Hemen seçim yapılır" görüşüne bıraktı.

    Yıldırım'ın 18 Şubat'ta istifa etmesi durumunda TBMM Başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19-23 Şubat günleri arasında yapılacak. Seçim için turlar ise 24-28 günleri arasında gerçekleştirilecek. AK Parti yönetimi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için TBMM'nin 14 Şubat, 21 Şubat ya da 28 Şubat'tan itibaren 2 Nisan'a kadar tatile girebileceği yönünde seçenekli takvimler hazırlamıştı. 

    BOSTANCI ÖNE ÇIKTI

    AK Parti kulislerinde Yıldırım'ın yerine kimin seçileceği konusunda isimlendirmeler yapılıyor. Yıldırım'ın yerine seçilecek en güçlü aday olarak AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın adı öne çıkıyor.

    Bostancı'nın yanı sıra TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde milletvekillerinin görüşünü alması bekleniyor.

    'İLK KADIN BAŞKAN OLABİLİR'

    AK Parti, seçmen
    © REUTERS / Osman Orsal
    AK Parti'den seçim kılavuzu: Kadın hediyesini erkeğe, erkek hediyesini kadınlara vermeyin
    Konuya dair Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bir yazı kaleme aldı. Kaplan'ın haberinde yer alan isimlerin öne çıktığını belirten Sarıkaya, "Ancak AK Parti kulislerinde dünden itibaren yeni bir sürpriz isim daha sahaya sürüldü. Eğer iddia gerçekleşirse TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacak" dedi.

    Sarıkaya şöyle devam etti:

    — Kuliste adı dolaşıma sokulan ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil. İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanlığı'nın yanı sıra AK Parti yönetim kadroları dahil çeşitli kademelerde görev yapan Dedegil, 4 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor. AK Parti'nin birçok konuda ilk gerçekleştiren olmaya dönük merakı ilk kadın Başkanı da getirir mi; bilinmez. Eğer Dedegil olmazsa, Numan Kurtulmuş veya Naci Bostancı TBMM'nin yeni başkanıdır.

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, belediye, seçim, TBMM, AK Parti, Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Naci Bostancı, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, İstanbul, Türkiye, Ankara
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