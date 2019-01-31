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09:48 31 Ocak 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - Oktay Kaynarca

    Oktay Kaynarca: Erdoğan'a 'Yaşımı gösteriyor muyum?' diye sordum

    © AA /
    Türkiye
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği sohbete dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanım ben de 54 yaşına girdim, gösteriyor muyum?" diye sorduğunu aktaran Kaynarca, karşılığında "Gösteriyorsun" yanıtını aldığını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün sinema sektörünün temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan burada, son günlerde dağıtımcılar ile yapımcılar arasında başlayan 'gelir dağılımı adaletsizliği' tartışmasını da bitirecek 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u imzaladı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Sinema
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan sinema sektör temsilcileri ile bir araya geldi
    Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, toplantıda Erdoğan'a teşekkür eden sektörün ünlü isimleri; Beştepe'de çok samimi ve güzel bir şekilde ağırlandıklarını belirtti. Davetliler şunları kaydetti:

    Yılmaz Erdoğan: "Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı. Çok güzel bir gelişme oldu, şimdikiler ve bundan sonraki kuşaklar için çok güzel oldu."

    Demet Akbağ: "Çok çok önemli bir yasa. Bütün sinemacılara, izleyicilere hayırlı olsun. Çok hızlı bir süreçti. Çabucak çıktı. Güzel bir toplantı oldu."

    Ata Demirer: "Yeni yasa herkese hayırlı olsun. Acil müdahale ile hepimizi mutlu eden bir sonuç çıktı. Türk sineması Türkiye'nindir."

    Şoray Uzun: "Sinemamızın sorunlarını çözen yasa çok hızlı çıktı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde kararların ne kadar hızlı alındığını ve bürokrasinin aşıldığını gördük."

    'BÜYÜK BİR SORUN ÇÖZÜLDÜ'

    Şükrü Avşar: "Çok olumlu bir buluşmaydı. Erdoğan'ın Türk sinemasına verdiği değer hepimizi motive etti, gelecek için umut verdi. Yasa büyük bir sorunumuzu çözmüş oldu."

    Erdoğan ile sinemacıların buluşmasından: Başkanlık sistemini son 2 haftada idrak ettik, artık ayrılık gayrılık olmaz
    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Erdoğan ile sinemacıların buluşmasından: Başkanlık sistemini son 2 haftada idrak ettik, artık ayrılık gayrılık olmaz
    Muzaffer Yıldırım: "Tarihi bir imza atan Erdoğan, sinemamızın geleceğini kurtardı. Sektör şeffaflaştı. Mükemmel karşılandık; espriler, şakalar yapıldı. Hepimiz kendimizi değerli hissettik."

    'ESPRİLİ BİR ORTAM VARDI'

    Tamer Karadağlı: "Sayın Erdoğan hepimizle tek tek ilgilendi. Sektörle alakalı sorular sordu. Bu yasayı sektör adına çok olumlu buluyorum."

    Oktay Kaynarca: "Cumhurbaşkanımızla kapıda esprileştik, 'Dizimizi (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) seyretmiyorsunuz sanırım, Sayın Bahçeli hep bizden bahsediyor" diye sordum, 'Olur mu, ben de izliyorum' diye cevap verdi. Bahadır Özdener, 'Oktay'a herkes 'Reis' diyor, çekinmedik de değil; iki reis bir arada olmaz diye' deyince, cumhurbaşkanımız 'Ee olmaz tabii' diye karşılık verdi. Ben de 'Tayyip Bey bırakın, sokaklarda desinler' deyince kahkaha attı. Sonra 'Cumhurbaşkanım ben de 54 yaşına girdim, gösteriyor muyum?' diye sordum, bana 'Gösteriyorsun' diye cevap verdi. Keyifli bir sohbetti."

    Bahadır Özdener: "Biz Cumhurbaşkanlığı sistemini geçtiğimiz iki haftada tam olarak idrak ettik. Türkiye'nin kemikleşmiş sorununun 15 günde nasıl hallolduğunu gözümüzle gördük."

    Etiketler:
    gelir, yasa, Yapımcı, sinema, Mars Cinema Group, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Oktay Kaynarca, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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