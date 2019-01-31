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09:48 31 Ocak 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: CHP'de kriz yok, özgür tartışma var

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yaptığımız tartışmaları bazen dışarıya CHP’de kavga, CHP’de kriz, şu veya bu şekilde bir kaos sanki varmış gibi yansıtıyorlar. Ortada bir kaos yok özgürce tartışma var" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
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    Partisinin son Parti Meclisi (PM) toplantısında yaşanan tartışmaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İstanbul, İzmir gibi büyük kentler belediye başkan adaylarını belirlerken, olabildiğince dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz. Şu bir gerçek, seçmen kitlemiz buralarda duyarlılığını koruyor" dedi.

    Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    — Dolayısıyla biz o duyarlılıkları dikkate alarak hem aday belirleme, hem de aday belirlerken özgürce, rahatlıkla oturup Parti Meclisi'nde (PM) tartışma ortamı yaratıyoruz. Yaptığımız tartışmaları bazen dışarıya ‘CHP'de kavga', ‘CHP'de kriz' şu veya bu şekilde bir kaos sanki varmış gibi yansıtıyorlar. Ortada bir kaos yok özgürce tartışma var. Demokrasi ne zamandan beri kaos olarak tanımlanmaya başladı. Bizi asıl rahatsız eden bu. Bir kişinin talimatı ile adaylar belirlendiği zaman demokrasi oluyor, ama adaylar belirlenirken oturup özgürce tartışıldığı zaman bu da kaos oluyor.

    Muhittin Cumhur Şener
    © Fotoğraf : CHP
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    'BU KONUYA GİRMEK İSTEMİYORUM'

    Kılıçdaroğlu, aday belirleme sırasında istifa eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geri adımıyla ilgili soruya yanıt vermedi. "Bu konulara girmek istemiyorum. Partinin özelinde yaptığımız bazı görüşmeler, konuşmalar tartışmalar var" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu doğaldır ama bunu kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum" görüşünü dile getirdi.

    Etiketler:
    kaos, kriz, tartışma, istifa, Çalışma, aday, belediye, yerel seçim, CHP PM, CHP, Hande Fırat, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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