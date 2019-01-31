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09:48 31 Ocak 2019
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    Adana'da dev hortum

    Meteoroloji'den hortum uyarısı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'yi etkisi altına alan yağmur Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini artıracak. Yapılan değerlendirmelerde oluşabilecek hortum tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi

    Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    Antalya, hortum
    © AA / Süleyman Elçin
    Antalya'da hortum: 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı
    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların genellikle kuvvetli (30-60 Kg/m2),Antalya'nın doğusu ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ile hortum riski gibi olumsuz durumlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli tedbirli olması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Kasırga
    © Fotoğraf : Twitter
    Meteoroloji'den yeni tropik fırtına uyarısı: Sel, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı
    Rüzgarın; güney yönlerden Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    YOĞUN KAR UYARISI

    Antalya'nın doğusunun ve Konya'nın güneyinin 1200 m. ve üzeri rakımlı yerlerindeki kar yağışlarının gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiğinden, başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

    İllere göre hava durumu şöyle:

    İSTANBUL °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

    ANKARA °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.

    İZMİR °C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ANTALYA °C, 15°C

    Beykoz'da hortum
    © Fotoğraf : DHA
    Beykoz'da hortum meydana geldi
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.

    TRABZON °C, 16°C

    Parçalı bulutlu.

    MUŞ °C, 0°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı.

    GAZİANTEP °C, 9°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

    Etiketler:
    rüzgar, hortum, sağanak, hava durumu, Meteoroloji, Akdeniz, Ege, Türkiye
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