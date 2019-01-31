İstanbul'da 850 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
Vali Yerlikaya, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
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