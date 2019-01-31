Kayıt
11:19 31 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hayri İnönü

    Şişli Belediye Başkanı İnönü: Burada yaşananlar Marquez’in Kırmızı Pazartesi romanına benziyor

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. İnönü, "Kolay değildi bu belediye meclisi ile çalışmak. Aslında Şişli’de Marquez’in Kırmızı Pazartesi romanı, sahneye konuyor" dedi.

    Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, görevde bulunduğu süre zarfında kendisinden önceki 20 yıllık belediyecilik anlayışına karşı mücadele ettiğini ve belediye meclisinin direnciyle karşılaştığını söyledi. İnönü, yaşananları Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanına benzetti.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Kılıçdaroğlu: CHP'de kriz yok, özgür tartışma var
    Hayri İnönü, Birgün gazetesinden Tuğçe Çınar'ın sorularını yanıtladı.

    "Şişli'de adaylık süreci büyük bir bilinmezlikle sürüyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna İnönü'nün yanıtı, "Göreve geldiğimden bu yana, Şişli'de 1994 yılında Gülay Atığ'ın belediye başkanlığı ile başlayan ve onu izleyen 20 yılda kurumsallaşan bir belediyecilik anlayışına karşı mücadele ettim. Emin olun kolay bir mücadele değildi bu. Bu mücadele sırasında tehdit edildim, en yakın çalışma arkadaşımı cinayete kurban verdim, her türlü saldırıya uğradım ama taviz vermedim. Çok açık söylemem gerekirse bu mücadelede partili birkaç yakın dostum ve Şişli halkı dışında büyük bir destek de görmedim. Dolayısıyla bu mücadeleyi bilerek veya bilmeyerek kesintiye uğratacak hiçbir girişimi içime sindirmem mümkün değil. Sürecin uzamasından herkes gibi ben de çok memnun değilim ama yapacak çok da bir şey yok" oldu.

    Hayri İnönü, yöneltilen "Bütün bu süreç belediyenin gayrimenkulleri nedeniyle mi yaşandı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

    — Tabii ki, Mustafa Sarıgül'ün belediye meclisi kararı ile kendi vakfının üzerine geçirdiği 500 milyon $ değerindeki 9 gayrimenkul ile Bilgi Üniversitesi'ne 2 TL'ye sattığı Kuştepe Kampüsü'nü geri almak için başlattığım mücadele önemli bir faktördü. Göreve geldikten sonra bu gayrimenkulleri geri almak için açtığım 40 davayı kazandım. Bunun çeşitli kesimlerden aldığı tepkiyi siz bir hayal edebilir misiniz?

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : DHA
    'Şişli'den adayım' diyen Sarıgül, DSP'ye geçti
    - Belki dikkatinizden kaçmıştır, makamında çeteler tarafından vurularak öldürülen Cemil Candaş davasında savcılık iddianamesinde ne deniyor biliyor musunuz? "Cemil Candaş, Şişli'de 20 yıldır yerleşen rant çetesine karşı mücadele ettiği için, orda yapmak istedikleri yasa dışı işlemlere izin vermediği için, daha önce MAKS sisteminde yaptıkları yasadışı işlemleri tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için öldürülmüştür."

    — Aklı, vicdanı, sağduyusu olan herkesin gördüğü ve bildiği bir rezalet vardı Şişli'de. Ben bu mücadeleye başladığımda Belediye Meclisi'nin direnci ile karşılaştım. CHP'nin 28 üyesi vardı Belediye Meclis'inde. 8'i hariç tümü eski sistemin ortadan kaldırılmasına direnç gösterdi. Bugün bir kısmı DSP'ye geçti. Önümüzdeki günlerde diğerlerinin de geçmesini bekliyorum. Kolay değildi bu belediye meclisi ile çalışmak.
    Aslında Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı, sahneye konuyor.

    Devamında Yılmaz'ın İnönü'ye yönelttiği sorular ve aldığı yanıtlar şöyle:

    - Güçlü aday arayışından bahsediliyor siz ne diyorsunuz?

    Ali Acar
    © Fotoğraf : Twitter
    Aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Acar, CHP'den istifa etti: İstenmediğimiz yerde durmayacağız
    Bakın çok ciddi bir dezenformasyon süreci yaşanıyor. Ortalıkta dolaşan söylentilere çok kulak asmamak gerekiyor. Ama ben şunu söyleyeyim size; bakın, Ocak 2019 yılında genel merkez tarafından yaptırılan ve şu anda da genel merkez yöneticilerinin önünde duran ilçe araştırmasında, Şişli Belediyesi İstanbul'un CHP'li 14 belediyesi arasında tüm seçmenlerde en başarılı ikinci, CHP'li seçmende ise birinci sırada bulunmaktadır.

    - Ne demek güçlü aday? Güçlü aday derken ne kastediliyor?

    Sokakta iyi kavga edecek adaysa, haklılar, benim tarzım değil. Ben bu tür bir karanlıkla ancak temiz siyasetin dili ve kararlılığıyla mücadele edileceğine inanıyorum. İnanmaktan da öte bu böyle. Tartışmaya bile açmıyorum bunu. Genel Başkan'ın Parti Meclisi'nde Şişli için yeni bir araştırma yaptırırız, dediği söyleniyor. Bu da bir söylenti. Genel Başkan buradaki mücadelenin her aşamasında bilgilendirildi. Zaten yaptırılmış bir araştırma var. Ayrıca 3 günde nasıl bir araştırma yapılacak? Ben bunun da doğru olmadığını, Kemal Bey'in bu söylentilerle yıpratılmak istendiğini düşünüyorum. Hiç prim vermiyorum.

    - Peki, neden Fidan Arslan Eroğlu'nun adı geçirildi?

    Bunun cevabını ben veremem. Fidan Hanımı, tanımıyorum, pek çok arkadaşıma sordum, onlar da tanımıyor.

    Etiketler:
    benzetme, yerel seçim, aday, Roman, belediye, Kırmızı Pazartesi, Şişli Belediyesi, CHP, Gabriel García Márquez, Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah
    Malezya’nın yeni Kralı Sultan Abdullah tahta çıktı
    Karikatür
    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden ‘Türkiye ile İran tehdidi’ uyarısı
    İnfografik
    Putin ve Erdoğan’ın 2018’deki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet