AK Partili Metiner: Derdiniz Maduro değil, derdiniz Erdoğan

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Derdiniz Maduro değil, derdiniz Erdoğan" başlığıyla yayımlanan yazısında "Maduro üzerinden ilginç saflaşmalar başladı. 'Hepimiz Maduro'yuz' diyenlerle 'Madurocu değiliz' diyenler burada kavgaya tutuştular. Bir de 'Ne Maduro ne Trump!' diyenler türedi. Erdoğan'la hesabı olanlar Maduro'ya saydırdıkça saydırıyorlar. Aslında Maduro üzerinden dediklerinin tümü Erdoğan'a. 'Akıbetin Maduro gibi olur' demeye getiriyorlar" ifadesini kullandı.

"28 Şubat darbesi karşısında da 'Ne kışla ne cami' edebiyatı yaparak nasıl bir tavır aldığınızı unutmadık. Maduro ülkeyi kötü yönetiyorsa ve halk bundan memnun değilse sandıkta alaşağı etme hakkı halka aittir. Bunu ABD'nin kendinde görme hakkı yoktur. Sandıktan çıkan devlet başkanı yerine başkasını tanıma yetkisi de yoktur" diyen Metiner, şöyle devam etti:

— Bir ülkenin servetine çökmek, paralarının ve altınlarının artık atadıkları bir başka birinin emrinde olduğunu ilan etmek düpedüz haydutluktur. İngiltere ve AB üyesi ülkelerin Maduro konusunda sergiledikleri tavır demokrasinin bilinen kurallarının düpedüz ihlalidir. Bundan sonra hiç kimse ne demokrasiden söz etsin ne de uluslararası hukuktan… Uluslararası hukuk dedikleri meğer kendi hukukları, kendi kaba güçleri için uydurdukları kılıfmış! Bu ülkede "Maduro değiliz", "Ne Maduro ne Trump!" diyenler yarın aynı işlem/uygulama Erdoğan için yapılsa aynı şeyi diyeceklerdir.

© REUTERS / Manaure Quintero Akit: Maduro giderse Erdoğan da paketlenir

- Aslında dedikleri de, istedikleri de bu… O yüzden "Maduro değiliz" diyorlar. O nedenle "Ne Maduro ne Trump" diyerek tarafsızlık kisvesi altında darbeci yüzlerini örtmeye çalışıyorlar. Erdoğan'ı devirmek için FETÖ ile, FETÖ'nün iplerini elinde tutan ABD ile nasıl iş tuttuğunuzu bilmeyen var sanki! Hâlâ değişik kılıklarla iş tutmaya nasıl devam ettiğinizi bilmeyen var sanki! "Maduro ayna"sından görünen o işbirlikçi ve darbeci yüzünüzü iyi biliyoruz biz… O kadar iğrençsiniz ki ihanette sınır tanımıyorsunuz… Mankurt deyimi sizi tarifte yetersiz kalıyor… Hesaplarınızın farkındayız. Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesi, ülke çapında dramatik bir oy düşüşü yaşaması halinde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını tartışmaya açarak genel seçimi zorlayan bir siyasal kaosu hedefliyorsunuz. Sonrasında da bel bağladığınız ABD'nin Maduro'ya yaptığının aynısını Erdoğan'a yapmasını diliyorsunuz. Bu kirli oyununuzu bir kez daha sandıkta boğmak boynumuzun borcudur.