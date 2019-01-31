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11:25 31 Ocak 2019
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    Mahir Ünal

    AK Partili Ünal: İstanbul'da bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (37)
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    AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin büyük ve tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kadrolarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Ünal, "İstanbul'da bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti. İnsana ve şehire bakış açısı değiştiğinden Türkiye'de her şeyin değiştiğini gördük" dedi.

    AK Parti'nin seçim manifestosu bugün açıklanıyor. Partinin yerel seçim sloganı ise 'Memleket işi gönül işi' olacak.

    Mahir Ünal
    © AA / Gökhan Balcı
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    11 maddelik seçim manifestosunu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen '31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklayacak.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, programa ilişkin bilgi verdi.

    Ünal, "Önce kampanyamızı tanıtacağız sonra her biri bulunduğu ilde ve ilçede birbirinden değerli adaylarımızı tanıtacağız. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, Türkiye ile 'Yerel Seçimler Manifesto'muzu açıklayacak" dedi.

    'KÜLTÜR VE SANAT ÜRETEN ŞEHİRLERİ KONUŞUYORUZ'

    Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine değinerek, şunları söyledi:

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    © AA / Erçin Top
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    "İstanbul'da bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti, bir anlayış değişti, bir bakış açısı değişikliği ortaya çıktı. İnsana ve şehire bakış açısı değiştiğinden Türkiye'de her şeyin değiştiğini gördük. 1994'te Türkiye çöpü, çukuru ve çamuru konuşuyordu ama bugün geldiğimiz Türkiye'de biz altyapısı tamamlanmış, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda değişim yaşamış şehirleri, şimdi değer üreten şehirleri ve şimdi artık kültür ve sanat üreten şehirleri konuşuyoruz."

    Şehirlerin taleplerini, kimliğini ve tarihi dokusunu koruduklarını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi, 'Gönül Belediyeciliği' dedi. Gönül kelimesi sadece Türkçede olan bir kelimedir. Biz, işimizi gönülden yaparız, gönüle gireriz, gönüller kazanırız, gönül kırmayız ve 'gönül rahmanın evidir" deriz. Şimdi gönül belediyeciliği ile yolumuza devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki büyük değişimler ve tarihi değişimler büyük liderle gerçekleşir. Türkiye, büyük ve tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kadrolarıyla gerçekleştiriyor. Kampanyamız hayırlı olsun."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (37)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal, Ankara
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