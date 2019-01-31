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12:50 31 Ocak 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

    AK Partili Dağ: Seçim çalışmalarında yapay zekadan faydalanacağız

    © AA / Yusuf Şahbaz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (45)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçim için yürütecekleri çalışmalarla ilgili olarak "Yapay zekadan faydalanacağız. Yani mutfak görevi. Verileri topluyorsun, oradan harmanlıyorsun, o harmana göre sen propaganda, yol haritası ortaya koyuyorsun" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

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    © AFP 2018 / Adem Altan
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    CHP'den daha yeni bir parti olmalarına rağmen kurumsal kimliği daha oturmuş bir parti olduklarını, aday belirleme sürecini başarıyla yürüttüklerini ifade eden Dağ, tüm dünyada propaganda süreçlerinin ciddi bir değişim gösterdiğine işaret etti. Dağ, Türkiye'de klasik yönetimlerle beraber teknolojik yöntemlerin de kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

    Teknolojik yöntemlerin daha farklı şekilde kullanılması mecburiyetinin bulunduğunu vurgulayan Dağ, "Bundan sonra klasik yöntemler iyice kaybolmaya doğru gidecek. Bayrak, afiş… Zaten bu sefer vazgeçiyoruz. Şu an mitingler devam ediyor ama 1-2 seçim sonra belki mitingler de azalmaya başlayacak. Kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medya yoluyla özellikle kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medyayı herkes kullanıyor ama nasıl, ne şekilde kullandığınız önemli" diye konuştu.

    'FARKLI ŞEYLER YAPTIK'

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    Hamza Dağ, sosyal medyanın ezber bozan bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

    — Bir anda insanların, gençlerin "Aa çok güzel, çok farklı, çok değişik bir şey" deyip o sisteme girmesi lazım. Sosyal medya konusunda referandumdan bu yana çok farklı şeyler yaptık. Referandumda maddeleri videolarla anlattık. Klasik yöntemde gezerken benim 18 maddeyi anlatabilme ihtimalim yok. Vakit yetmez. Bölümlere, metinlere ayırdık, anlattık. Eğlenceli olması için birtakım işaretlerle bunu yaptık.

    AK Parti'de Ar-Ge Başkanlığı yaptığı dönemde bir hesap oluşturduklarını belirten Dağ, "Burada yaptığımız iyi işleri anlatma imkanı bulduk" dedi.

    Dağ, yerel seçimlerde yapay zekaya ilişkin çalışma yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

    — Artık sistem Big Data dedikleri Büyük Veri'ye ve yapay zekaya kayıyor. Bu seçimde Büyük Veri ve yapay zekayı 1-2 ilçede pilot olarak uygulayacağız. Yapay zekadan faydalanacağız. Yani mutfak görevi. Verileri topluyorsun, oradan harmanlıyorsun, o harmana göre sen propaganda, yol haritası ortaya koyuyorsun. Birkaç seçim sonra bunun artık ciddi anlamda ülkemizde uygulanacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki süreçte bunları tüm siyasi partiler denemek zorunda olacak. Kim öncü olursa yine önde gidecek. Yine öncü olan AK Parti oldu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (45)
    Etiketler:
    yerel seçim, aday, belediye, yapay zeka, CHP, AK Parti, Hamza Dağ, Türkiye
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