Türk girişimci, Maduro'nun tüm marka kullanım haklarını satın almış

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ait tüm marka kullanım haklarının 2016'da bir Türk girişimci tarafından satın alındığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan Gizem Ayar'ın Türkiye Patent Enstitüsü'nden (TPE) Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ait tüm marka kullanım haklarını 2016'da aldığı ortaya çıktı. Restorandan hastaneye, giyim markasından gıda ürünlerine kadar 500'den fazla alanda Maduro isminde ticaret hakkı alan Ayar, aynı zamanda bu alanlarda kendisi dışında yapılan yatırımları da mahkemeye vererek, tazminat alma hakkına sahip.

Uzmanlar, bu markanın satış bedelinin 100 bin euro civarında olacağını belirtiyor.

Konuyla ilgili Sabah'tan Metin Can'a açıklama yapan Marka ve Patent Vekili Orhan Eriman, "Venezuela'nın efsane başkanı Hugo Chavez'in ölümünden sonra yerine geçen Nicolas Maduro renkli kişiliği ve hayatıyla girişimcilerin dikkatini çekiyor. TPE verilerine göre, Maduro'nun ismi okul, otel ve restoran alanlarında kullanılmak üzere bir girişimci tarafından Türkiye'de kullanılmak üzere tescil edildi. Gizem Ayar adına kayıt edilen Maduro markasının koruma süresi 10 yıl. Bu markayı bu ürün ve hizmetlerde kullanabilir" dedi.

ARJANTİN VE TÜRKİYE'DE TESCİLLİ

Dünyada Maduro markasını ticari olarak tescilleyen Türkiye dışında sadece bir ülke bulunuyor. 3.12.2018 tarihinde Arjantin'de de bir kişi Maduro ismini restoranında kullanmak üzere tescil başvurusu yapmış ve bu hakkı kendi üzerine kaydettirmişti.