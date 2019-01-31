Erdoğan, AK Parti'nin 11 maddelik manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 maddelik manifestosunu açıklıyor. Söz konusu açıklamayla birlikte AK Parti'nin seçim startı da verilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçim startını vermek üzere Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Sözlerine yerel seçimlerde yarışacak adaylarına başarılar dileyerek başlayan Erdoğan, "AK Parti'yi sandıkta açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum. Milli iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir parti olarak, 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucun milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan, devamında partisinin seçim manifestosunu okumaya başladı.