'CHP'de Kadıköy krizi' iddiası: 'Kılıçdaroğlu, Salıcı'ya 'Bunlardan haberin yok muydu, bu ne rezalet?' dedi'

Haberler.com'da yer alan iddiada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Odabaşı'nın PKK ve HDP yandaşı paylaşımlarından haberdar olmadığı, gördüğü zaman ise çılgına döndüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi'nde Odabaşı'nın adaylığı için büyük mücadele veren Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğü ve bu paylaşımları sorduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Salıcı'ya "Adaylığı için bu kadar ısrar ettiğin arkadaşının bu paylaşımlarından haberin yok muydu? Bu ne rezalet" dediği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Burada Kadıköy için yeni bir ismin oylanması bekleniyor."
Van'da bahsedilen beyaz toroslar Diyarbakır'da ortaya çıktı. Dün başaramadınız bugün'de başaramayacaksınız. #TahirElçi— serdildara odabaşı (@serdildara) November 28, 2015
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