'CHP'de Kadıköy krizi' iddiası: 'Kılıçdaroğlu, Salıcı'ya 'Bunlardan haberin yok muydu, bu ne rezalet?' dedi'

CHP'de geçen hafta tartışmalı bir oylama ile Kadıköy adayı gösterilen Şerdil Dara Odabaşı ile ilgili krizin büyüdüğü ileri sürüldü. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Oğuz Kaan Salıcı'ya "Bunlardan haberin yok muydu? Bu ne rezalet?" diye sorduğu iddia edildi.

Geçen hafta yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında salt çoğunluk sağlanamamasına karşın Kadıköy Belediyesi Başkan adayı gösterilen Şerdil Dara Odabaşı ile ilgili tartışmanın sürdüğü iddia edildi.

Haberler.com'da yer alan iddiada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Odabaşı'nın PKK ve HDP yandaşı paylaşımlarından haberdar olmadığı, gördüğü zaman ise çılgına döndüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi'nde Odabaşı'nın adaylığı için büyük mücadele veren Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğü ve bu paylaşımları sorduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Salıcı'ya "Adaylığı için bu kadar ısrar ettiğin arkadaşının bu paylaşımlarından haberin yok muydu? Bu ne rezalet" dediği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Burada Kadıköy için yeni bir ismin oylanması bekleniyor."