Yerel seçimlerde ilk kez tek zarf kullanılacak: Amaç geçersiz oyları engellemek

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, 24 Haziran seçimlerindeki tek zarf-tek sandık uygulaması, 31 Mart yerel seçimlerinde de geçerli olacak.

© AA / Mehmet Ali Özcan YSK Başkanı Güven: Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok

Seçmenler, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve muhtar oy pusulalarının hepsini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) logolu tek bir zarfa koyarak sandığa atacak.

Uygulamanın amacı oy pusulalarının yanlış zarfa konulmasını engellemek ve sayısı 1 milyonu bulan geçersiz oyların önüne geçmek.

24 Haziran 2018 seçimlerinde 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden 51 milyon 178 bin 630'u sandık başına gitmişti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400'ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230'u geçersiz çıkmıştı. 16 Nisan referandumunda ise kullanılan oyların 844 bin 386'sı geçersiz sayılmıştı.

NEREDE, HANGİ SANDIK KURULACAK?

Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis ve mahalle muhtarı için oy kullanılacak. İllerde ise; belediye başkanı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtar için seçim yapılacak.

Belediye başkanlığına dair pusulaların üzerlerinde, o seçim çevresinde seçime katılacağını bildiren partilerin logoları ve altında da başkan adaylarının isimleri yazılı olacak. Belediye meclis üyeliği pusulalarında ise, sadece parti logoları yer alacak.

İttifaklar kapsamında, bazı il ve ilçelerde siyasi partiler aday göstermeyeceklerini açıklamışlardı. YSK'ya verilecek listelerde bu il ve ilçelere ilişkin adaylar yer almayacak. YSK verilen listeler üzerinden oy pusulalarını şekillendirecek. Aday göstermeyen partilerin logosu başkanlık seçim pusulasında yer almayacak.