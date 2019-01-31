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15:52 31 Ocak 2019
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    AKM'de kazık çatma ve hafriyat çalışmaları başladı

    AKM'de kazık çakma ve hafriyat çalışmaları başladı

    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Türkiye
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    Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi kapsamında yeniden inşa edilmesi planlanan merkezde, kazık çakma ve hafriyat çalışmaları başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Serhat Çağdaş
    Erdoğan: AKM'yi yıktık, çatlayın, patlayın
    Bu kapsamda daha önce AKM binası iş makineleri tarafından yıkıldı. Yeni yapılacak AKM binası alanının etrafı yüksek bariyerle çevrildi.

    Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak belirtilen yapıda, 2 fore kazık makinesi beton kazık çakma işlemine başladı. Bir yandan kazık çakma işlemi devam ederken, diğer yandan da iş makineleri alanda çalışıyor.

    Erdoğan, projenin tanıtımında, "2019'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir" ifadesini kullanmıştı.

    885 ARAÇLIK OTOPARK BULUNACAK

    Daha önce bin 300 kişilik olan AKM, yenilendikten sonra 2500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak.

    AKM
    © REUTERS / Murad Sezer
    Yeni AKM için takvim belli oldu
    Konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafeler ve restoranlar gibi ikincil mekanlar, daha etkin hizmet verebilecekleri şekilde yeniden düzenlenecek.

    Mevcut AKM'ye eklenecek yeni binada ise 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans ve 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

    Zemin ve birinci kattan fuayelerin birleşmesi vasıtasıyla birbirlerine ve nihayetinde ana binaya bağlanan alçak yapılardan oluşan bu ikincil üniteler, sokak seviyesinde, kolay erişilebilir, bağımsız mekanlardan ibaret olacak. İçinden geçilen kültür merkezi sokağı boyunca, bahsedilen tüm fonksiyonlara ait mekanlar sokağın etrafında, çeşitli kotlarda konumlanacak.

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    Etiketler:
    kütüphane, konser, Opera, sinema, tiyatro, otopark, sergi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Recep Tayyip Erdoğan, Taksim, İstanbul
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