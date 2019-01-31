CHP'li bir vatandaş İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan Mevlüt Uysal'a, "CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün'den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum" sözleriyle dert yandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Uysal, Büyükçekmece'nin Pınartepe mahallesini ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Mahalledeki bir kıraathaneyi de ziyaret ede Uysal, vatandaşlarla çay içip muhabbet etti.

Ulaşım, imar, alt ve üst yapı çalışmaları gibi birçok konunun ele alındığı sohbette CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

DHA ve İHA'nın aktardığı habere göre, "15-20 tane Meclis üyesi, 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda" diye konuşan vatandaş Uysal'a, "Şu anda nasıl yönetildiğini söylüyorum. Yani, CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün'den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum" ifadesini kullandı.

Bu konuda çok fazla konuşarak polemik yaratmak istemediğini belirten Uysal, "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye neden gönderdi sorusunun cevabı tam da burada yatıyor" diyerek kendisine destek veren vatandaşa teşekkür etti.

CHP'li vatandaş, İBB Başkanı Uysal'a dert yandı: Büyükçekmece Hasan Akgün'den kurtarılmalı https://t.co/GuCN3fyPGx pic.twitter.com/4TbhXW82cb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 31, 2019

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