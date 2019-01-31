Babasından Eren Erdem'e: Nedir açlık grevi, sana yakıştıramıyoruz, lütfen bu eylemden vazgeç

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in videosunu yayınladı. Oğluna seslenen baba Hasan Erdem, "Oğlum vazgeç" dedi. Erdem, kamuoyuna da seslenerek "Eren oğlum bu eylemden vazgeç. Oğlunu düşün, anneni düşün, seni sevenleri düşün. Buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum, yazarlar, siyasetçiler biz ikna edemedik oğlumu, lütfen oğlumu ikna edin. Oğlum 10 tane ilaç kullanan birisi. Nedir açlık grevi, böyle birşeyi biz sana yakıştırmıyoruz. Lütfen bu eylemden vazgeç" ifadelerini kullandı.
'ERDEM'İN ÇIĞLIĞINI DUYDUĞUNUZA DAİR BİR DEKLARASYON YAYINLAYIN'
Eren Erdem'in avukatı Ender Ersözlü'den aldığı son bilgiyi de aktaran Yarkadaş, "Cezaevi idaresi belirli saat aralıklarında tansiyonunu ölçüyor. Cezaevi idaresi gerekli sıvı ve şekeri temin ediyor. Buradan cezaevi idaresine teşekkür ediyoruz" şeklinde aktardı.
Yarkadaş canlı yayın esnasında kendisine Haluk Pekşen'den gelen mesajı da aktardı. Yarkadaş, PM üyesi olan Pekşen'in, "Gerekli mesaj alınmıştır. Biz cumartesi günü gerekeni yapacağız" dediğini aktardı.
'LÜTFEN ARTIK SON VER'
EREN ERDEM'E DESTEK EYLEMLERİ
Öte yandan Yarkadaş, CHP örgütlerinde de Eren Erdem'e destek için eylemler yapılacağı bilgisini paylaştı. Maltepe İlçe Örgütü, Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü Kadın Kollarını üyelerinin Eren Erdem'e destek için açlık grevi yapma hazırlığında olduğunu aktaran Yarkadaş, Almanya'da da cumartesi günü bir temsili destek açlık grevi yapılacağını belirtti.
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