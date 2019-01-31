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17:27 31 Ocak 2019
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    Eren Erdem'in babası Hasan Erdem

    Babasından Eren Erdem'e: Nedir açlık grevi, sana yakıştıramıyoruz, lütfen bu eylemden vazgeç

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Yargılandığı davada tahliyesine hükmedilmesinin ardından yeniden tutuklanan eski CHP milletvekili Eren Erdem, süresiz açlık grevine başladığını ve tıbbi müdahaleyi de reddettiğini açıklamıştı. Erdem'in babası Hasan Erdem ise, oğlundan açlık grevini sonlandırmasını isteyerek "Sana yakıştıramıyoruz, lütfen bu eylemden vazgeç" dedi.

    Eren Erdem
    © AA /
    Eren Erdem: 'Adalet Orucu'na başlıyorum
    Hakkında verilen tahliye kararından kısa süre sonra yeniden tutuklanarak cezaevine konan ve süresiz açlık grevine başladığını açıkayan Eren Erdem'in ailesinden bu eylemi bırakması çağrısı yapılıyor.

    Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in videosunu yayınladı. Oğluna seslenen baba Hasan Erdem, "Oğlum vazgeç" dedi. Erdem, kamuoyuna da seslenerek "Eren oğlum bu eylemden vazgeç. Oğlunu düşün, anneni düşün, seni sevenleri düşün. Buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum, yazarlar, siyasetçiler biz ikna edemedik oğlumu, lütfen oğlumu ikna edin. Oğlum 10 tane ilaç kullanan birisi. Nedir açlık grevi, böyle birşeyi biz sana yakıştırmıyoruz. Lütfen bu eylemden vazgeç" ifadelerini kullandı.

    'ERDEM'İN ÇIĞLIĞINI DUYDUĞUNUZA DAİR BİR DEKLARASYON YAYINLAYIN'

    Eren Erdem
    © AA /
    Eren Erdem: Özgürlüğümü halka, bu kararı verenleri de Allah'a emanet ediyorum
    Program konuğu eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise, cumartesi günü toplanacağı bildiriilen CHP Parti Meclisi'ne (PM) seslenerek "CHP PM'si cumartesi 14'te toplanacak. PM'deki arkadaşlara sesleniyorum, kendisi de PM üyesi olan Eren Erdem'in adalet orucunu ve çığlığını duyduğunuza dair bir deklarasyon yayınlayın. En yüksek sesle Eren Erdem'in bu davasına sahip çıktığınızı belirtin" dedi.

    Eren Erdem'in avukatı Ender Ersözlü'den aldığı son bilgiyi de aktaran Yarkadaş, "Cezaevi idaresi belirli saat aralıklarında tansiyonunu ölçüyor. Cezaevi idaresi gerekli sıvı ve şekeri temin ediyor. Buradan cezaevi idaresine teşekkür ediyoruz" şeklinde aktardı.

    Yarkadaş canlı yayın esnasında kendisine Haluk Pekşen'den gelen mesajı da aktardı. Yarkadaş, PM üyesi olan Pekşen'in, "Gerekli mesaj alınmıştır. Biz cumartesi günü gerekeni yapacağız" dediğini aktardı.

    'LÜTFEN ARTIK SON VER'

    Eren Erdem
    © AA /
    CHP'li Eren Erdem yeniden tutuklandı
    Programda hem Barış Yarkadaş hem de Ayşenur Arslan, Eren Erdem'e açlık grevini bırakma çağrısı yaptı. Arslan, "Eren bu toplum sana sahip çıkıyor. Eren sıvıyı kesme, bunu yapma" derken, Yarkadaş da "Sesin duyuldu, açlık grevini bırak. Türk medyası da dünya medyası da senin çığlığını duydu. Lütfen artık son ver" diye konuştu.

    EREN ERDEM'E DESTEK EYLEMLERİ

    Öte yandan Yarkadaş, CHP örgütlerinde de Eren Erdem'e destek için eylemler yapılacağı bilgisini paylaştı. Maltepe İlçe Örgütü, Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü Kadın Kollarını üyelerinin Eren Erdem'e destek için açlık grevi yapma hazırlığında olduğunu aktaran Yarkadaş, Almanya'da da cumartesi günü bir temsili destek açlık grevi yapılacağını belirtti.

    Etiketler:
    ölüm orucu, açlık grevi, eylem, tutuklama, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hasan Erdem, Haluk Pekşen, Ayşenur Arslan, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Türkiye
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