Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli'nde fiyat artışı yok

Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. 2018 yılında otomobiller için 23.30 TL ve minibüsler için 34.90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir" açıklaması yaptı.

Basın Açıklaması — İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran #AvrasyaTüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

DETAY: https://t.co/GqkJsoJVOT — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) January 31, 2019

​Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için ise 48.10 TL olarak belirlenmiştir" denilmişti.

Tünelin geçiş ücreti otomobiller için 23.30 TL, minibüsler için ise 34.90 TL olarak uygulanıyor.