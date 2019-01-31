CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: İstifa etmeyeceğim

Yerel seçim için parti meclisinde (PM) kabul edilen adaylara tepki gösterip istifa eden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı" dedi.

"İstifa ettiğim doğrudur. O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı. Kararı tek başıma aldım. Sonra istifamı geri aldım. Şimdi ilgilendiğimiz tek istifa Binali Yıldırım'dır. Anayasada açık hükme rağmen Yıldırım TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmedi. Ayrılması gerektiği konusunda kendisine yeni bilgiler verilmiş olacak ki şimdi istifa edeceğini belirtiyor."

Kaftancıoğlu, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

'İMAMOĞLU, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK'

"İstanbul'u almak gibi bir iddiamız var. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. İstanbul'un 39 ilçesinin 14'ünde CHP'li belediye başkanı var. Araştırmalar, 14'ün üzerine 7 ilçe başkanlığını kazanacağımızı gösteriyor. Bu durumda 21 ilçemiz olacak."