İspanyol firmalar nükleer yatırım için Türkiye’ye gelecek

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’na bu yıl 8 İspanyol firması da katılacak. İspanyol şirketler, Türkiye de dahil olmak üzere Ortadoğu ve Afrika’da hayata geçirilmesi planlanan 30 nükleer santral projesinde işbirliği ve yatırımı hedefliyor.

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'nın en kapsamlı nükleer etkinliği olan ve Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı altıncı kez İstanbul'da düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 5-6 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan zirvede, İspanyol firmalar ilk kez nükleer yatırım için bulunacak.

Sputnik'in de medya sponsorluğunu üstlendiği zirveye katılacak olan İspanyol firmalar 2060 yılına kadar Türkiye de dahil olmak üzere Ortadoğu ve Afrika'da hayata geçirilmesi planlanan 30 nükleer santral projesi için işbirliği yapmayı hedefliyor.

Bu firmalar; İspanyol Nükleer Sanayi Forumu (Foro Nükleer), Empresarios Agrupados, ENUSA, IDOM, Newtesol, TAIM WESER ve Tecnatom.