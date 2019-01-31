Aydın'da CHP'den istifalar: CHP, 'Özlem Çerçioğlu partisi' haline dönüştürülmüştür

İlçe Seçim Kurulu önünde grup adına açıklama yapan Burhan Ünlü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve genel merkezi protesto etmek için istifa ettiklerini söyledi.
'BU YANLIŞTA BİZİM DE PAYIMIZ OLSUN İSTEMİYORUZ'
CHP Genel Merkezi, il yönetimi ve parti yöneticileriyle ideolojik yol ayrımına geldiklerini söyleyen Ünlü, yerel seçimlerde adayların hangi kritere göre belirlendiğini bilmediklerini ileri sürdü.
Bu duruma sessiz kalmayacaklarına dikkati çeken Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçimlerin kaybedilmesi için seyirci ve sessiz kalan il yönetimini ve genel merkezi protesto ediyoruz. Hangi kriterlere göre atandığı belli olmayan ve Çerçioğlu'nca belirlenen belediye başkan adayları, ilçe yönetimine atanan bazı yöneticiler, il yönetimi ve CHP Genel Merkezi ile siyasi, ahlaki, kültürel ve en önemlisi de ideolojik yol ayrımına gelerek farklı düşündüğümüze inanıyor ve beraber çalışamayacağımızı belirtiyoruz."
CHP'yi zarar görmemesi için her koşulda savunduklarını söyleyen Ünlü, "Gördük ki bizler böyle yaptıkça hem CHP hem de ülkemiz daha fazla zarar görüyor. Zira Mayıs 1919'da ülkemizi kurtarmak için Atamız Samsun'a çıktı. Ama ne yazık ki 2019'da Atamız'ın partisi Samsun'da aday bile gösteremiyor. Bizleri koyun olarak görmeye başlayan bu zihniyete karşı çıkıyor ve dur diyoruz" ifadelerini kullandı.
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