Taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP'nin Beşiktaş Adayı Akpolat: Dolaştırılan evrak sahte

CHP'nin İstanbul ilçe belediyeleri için başkan adayları belli oldu. Beşiktaş için Rıza Akpolat aday gösterildi.

Akpolat hakkında bir süredir tartışma yaratan bir iddia sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Bazı CHP kaynaklarının da paylaştığı söz konusu iddiaya göre Akpolat, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olduğu dönemde bir kadına ilçe başkanlığı binasında tacizde bulundu.

O dönemde Bahçelievler yönetiminde bulunan partililerin 'doğruladığı' iddiaya yanıt gecikmedi. Odatv'ye konuşan Rıza Akpolat, "Böyle büyük ve önemli bölgelere adaylıklar söz konusu olduğunda hakkınızda böyle iddialar çıkıyor. Ama dolaştırılan evrak sahte. Adliyede böyle bir davam yok" ifadelerini kullandı. Akpolat, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini belirterek görüşmenin ardından avukatı aracılığıyla bir açıklama yapacağını da dile getirdi.