Taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP'nin Beşiktaş Adayı Akpolat: Dolaştırılan evrak sahte

O dönemde Bahçelievler yönetiminde bulunan partililerin 'doğruladığı' iddiaya yanıt gecikmedi. Odatv'ye konuşan Rıza Akpolat, "Böyle büyük ve önemli bölgelere adaylıklar söz konusu olduğunda hakkınızda böyle iddialar çıkıyor. Ama dolaştırılan evrak sahte. Adliyede böyle bir davam yok" ifadelerini kullandı. Akpolat, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini belirterek görüşmenin ardından avukatı aracılığıyla bir açıklama yapacağını da dile getirdi.
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