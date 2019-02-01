Asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Çarpışma üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar, çevrede hastanelere kaldırıldı.
Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısı 20'ye yükseldi.
Midibüstekilerin, askere gidecek olan Haydar Ateş’i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürerken, midibüs içerisinde koltuk sayısından fazla yolcunun bulunduğu iddia edildi.
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