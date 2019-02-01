Erdoğan'ın açtığı davada Kılıçdaroğlu'na ispat hakkı tanınmadı: 5 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır” sözü nedeniyle yargılandığı davada ispat hakkı tanınmadı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı… Versin mahkemeye ispat edeceğim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 250 bin TL'lik tazminat davası sonuçlandı.

© AA / Erçin Top Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

Davanın karar duruşması dün görüldü. Avukat Celal Çelik, Erdoğan'ın "Ne istediniz de vermedik" sözünü anımsatarak, mahkemenin delil toplama taleplerini kabul etmesini istedi. Çelik, 17 Aralık sürecinde yayımlanan ses kayıtlarıyla ilgili de bilirkişi incelemesi yaptırılmasını talep ederken, "Türk ve dünya kamuoyu, FETÖ'yü kimlerin ülkeyi işgal edecek denli büyütmüş olduğunun farkındadır" dedi.

'İspat hakkını' kullanmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun avukatına olumsuz yanıt veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu 5 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar. Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin" diyen Kılıçdaroğlu aleyhinde geçen yıl mart ayında 250 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, verdiği dilekçede İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner, Dursun Çiçek, Celal Ülgen ve Aykut Erdoğdu'nun tanık olarak dinlenmesini istemişti. Mahkeme ise bunu reddetmişti.