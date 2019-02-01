Diyarbakır'da çocuk imam dönemi: Cübbeyi giyip cemaate namaz kıldırıyorlar

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Müftülüğü'nün 'Çocuk Cemaate Çocuk İmam' projesi başlattığı ortaya çıktı. İmam kıyafeti giydirilen çocukların camide arkalarında saf tutan ve çocuklardan oluşan 'cemaatle' namaz kılmaları dikkat çekti.

Yenişehir Müftüsü Şevket Dilmaç, projenin çocuklara yönelik Kuran kursları kapsamında başlatıldığını belirterek "Hocalar çocuklara namazı tarif etmesi için böyle bir projeyi gerek gördük. Öğreticilerimiz Kuran öğretirken nasıl eğitim verip talim yaptırıyorsa, namazı öğretirken de hareketleri gösteriyor. Bizim kurslarımıza, camilerimize kaydı bulunan çocuklar gelip imamlar, Kuran kursu öğreticileri yanında Diyanet mevzuatına göre namazı öğretiyoruz. Namazı öğretirken, Kuran öğretilirken oyunlar oynatıyoruz. Çocukların ilgisini çekecek şekilde eğitimin gereklerini yerine getiriyoruz. ‘Çocuğuma namaz öğret, Kuran öğret' diyen vatandaşlarımızın çocuklarına namaz öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKLI YERİNDE OLMALI

Diyanet'in resmi sitesinin "Namaz" bölümünde, namazda cemaate imamlık yapabilme şartı olarak "İmamlık yapacak kişinin, imamet ehliyetine sahip yani dini bilgisi yeterli, Kuran'ı güzel okuyan, akıl sağlığı yerinde ergen birisi olması gerekir" bilgisi yer aldı.