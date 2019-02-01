İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel sosyal medya hesabında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ortaylı paylaşımda "Hep arıyoruz onu... Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yayınladı. Ortaylı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" adlı kitabından da bir alıntı yaptı.

Ortaylı, paylaşımına "Atatürk'te mantık, kurmaylığın verdiği coğrafya, tarih merakı, edebi bir zevk ve metin anlayışıyla yan yana gelmiştir. Atatürk birçok özelliğinin yanı sıra bu yönüyle de bu milletin aranan adamıdır. Hep arıyoruz onu… Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz" notunu düştü.

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