Kılıçdaroğlu: Kaftancıoğlu duygusal nedenlerle böyle bir tweet attı, doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Adayları açıklamak için geç kalmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını geri çekmesiyle ilgili olarak da "Duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyuran, ancak birkaç saat içinde kararından geri adım atan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Parti içi tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum" dedi.

1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. pic.twitter.com/QcZtpJ2ZMr — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) January 28, 2019

​Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

— Bizim partimiz bir ailedir ve kendi içinde tartışmalar olabilir. Canan hanımın da böyle duygusal bir tweet attığını biliyorum ve sonra vazgeçtiğini biliyorum. İstifa etmemeli. Halka şunu söyledim, atılan tweetin doğru olmadığını söyledim. Bir il başkanının duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil. (İstifasını istediği iddiası) O konulara girmek istemem. Bu bir partinin iç sorunudur.

'SOYER'İ YIPRATMAK İÇİN ÇABA HARCIYORLAR'

Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"Soyer'e yapılan eleştiriler haksız. Yıpratmak için çaba harcıyorlar, İzmir halkı, gerçekleri bilen bir halktır. Babasından ötür çocuklar neden yargılanır? Erdoğan her ortamda inancı siyasete alet etmiyor mu?" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

— Veda hutbesi, bakın ne diyor baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Eğer bir insan gerçek anlamda inançlı ise bir oğul babası yüzünden suçlanamaz. Sayın Yaşar Okuyan bana geldi ve dedi ki "O davada ölümle yargılananlardan biri benim ama gidip oyumu vereceğim" dedi. Bu suçlamalar ortaçağ zihniyeti demektir, demokrasi kültürünün olmaması demektir. Tunç Soyer orada, belediye başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yaptığı sürede hiçbir şeyle suçlayamıyorlar. Tunç Soyer'i kalkıp da bunun üzerinden karalamak, gölgelemek akıl mantık alacak şey değil. Babasının yaptıklarından dolayı suçlanamaz ve ödüllendirilemez. Tunç Soyer çalışkan, azimli, çağdaş, Atatürkçü, sosyal demokrat birisi.