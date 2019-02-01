Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldığı kaydedildi.

MEHMET FERDEN ÇARIKÇI KİMDİR?

© AA / Cem Öksüz Erdoğan'a yeni başdanışman

1987'de Özel Alman Lisesi'ni bitirdi ve ardından 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında master yaptı. 1993 yılında Dışişleri Bakanlığına aday meslek memuru olarak girdi. Çeşitli görevler üstlendi. 2001-2003 yılları arasında Dışişleri Bakanları İsmail Cem, Şükrü Sina Gürel, Yaşar Yakış ve Abdullah Gül'ün özel kalem müdür yardımcısı ve özel müşavir yardımcısıydı. 2003-2007 yılları arasında Türkiye'nin Almanya Büyükelçiliği'nde başkatip ve müsteşar, 2007-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2010-2011 yıllarında Tercüme Dairesi Başkanı, 2011-2012 yılları arasında Andlaşmalar genel müdür yardımcısı, 2010-2013 yılları arasında ise Elçi unvanıyla Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevini üstlendi; ayrıca 2012-2013 yıllarında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi oldu. 22 Ağustos 2013 — 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Büyükelçi olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği'ni yürüttü. 4 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Avusturya Büyükelçisi oldu, Ocak 2019'da merkeze döndü. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyor.