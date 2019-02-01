Erdoğan'a yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldığı kaydedildi.
MEHMET FERDEN ÇARIKÇI KİMDİR?
2010-2011 yıllarında Tercüme Dairesi Başkanı, 2011-2012 yılları arasında Andlaşmalar genel müdür yardımcısı, 2010-2013 yılları arasında ise Elçi unvanıyla Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevini üstlendi; ayrıca 2012-2013 yıllarında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi oldu. 22 Ağustos 2013 — 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Büyükelçi olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği'ni yürüttü. 4 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Avusturya Büyükelçisi oldu, Ocak 2019'da merkeze döndü. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyor.
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