Sigara düzenlemesi değişiyor: Mekanlarda açık alanda içmek yasaklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigara içme alanlarına ilişkin olarak "Biz uygulamada açık-kapalı alan tarifleriyle yol aldık. Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Biz diyoruz ki açık alanlarda değil görünmeyen, izin verdiğimiz kapalı bölümlerde içilmesine izin verelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı alanlarda sigara içme alanlarında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

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Hürriyet Ankara Bürosu'nu ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Koca, "Biz uygulamada açık-kapalı alan tarifleriyle yol aldık. Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Televizyonlarda buzladığımız görüntüleri çocuklara göstermeyelim diyoruz ama restoranda, sokakta sergiliyoruz" dedi.

Koca, şöyle devam etti:

— Yurt dışında bu kadar açık alanda içilmiyor. Biz diyoruz ki açık alanlarda değil görünmeyen, izin verdiğimiz kapalı bölümlerde içilmesine izin verelim. Restoranlarda, kafelerde sigara içmeyen yüzde 70'i arka tarafta küçük bir yere alıyorsunuz, sigara içen yüzde 30'luk kesime en güzel yeri ayırıyorsunuz. Bundan sonra buralarda kapalı bölümler olacak. Bu da mekanın yüzde 30'unu geçmeyecek. Bir kapıdan direkt girilemeyecek, bir geçiş bölgesi olacak. Havalandırması çok güçlü olacak. Dumanı bölümden dışarı sızmayacak, ruhsatlandırması da özel olacak" ifadelerini kullandı.