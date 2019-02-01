Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir ülkenin Suriye politikası Türkiye kadar istikrarlı değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, hiçbir ülkenin Suriye politikasının Türkiye'nin yaklaşımı kadar istikrarlı olmadığını söyledi. Altun, Suriye'deki istikrarsızlık ve çatışma ortamının oluşturduğu boşlukta kendine yol bulan PYD ve IŞİD tehdidini hiçbir ülkenin Türkiye kadar sıcak şekilde yaşamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde yayımlanan Kriter dergisine röportaj verdi.

Altun, İletişim Başkanlığı'ndaki yeniden yapılanma sürecinden stratejik iletişim faaliyetlerine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Türkiye'nin Suriye politikası ve terörle mücadele adımlarına kadar birçok konuda değerlendirme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin yeni dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayacak çok güçlü bir zemin ortaya koyduğunu belirten Altun, İletişim Başkanlığı'nın bu yeni yönetim vizyonunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Altun, "Ana amacımız ve faaliyet çerçevemiz milletimizin sesini, devletimizin haklı mücadelesini bütün dünyaya duyurmak. Beka mücadelesinde stratejik iletişimin tüm imkanlarını kullanacağız. Her alanda ülkemizin nitelikli temsilini önceliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAŞIKÇI CİNAYETİ ÖRTBAS EDİLDİ'

Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında Türkiye'nin rolü ve İletişim Başkanlığı'nın bu süreçte üstlendiği fonksiyona ilişkin şu bilgileri verdi:

© AA / Cem Özdel Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Callamard ile görüştü

"Cemal Kaşıkçı cinayeti, işlendiği yer ve yaşanan vahşetin boyutu itibarıyla tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Dolayısıyla dünya çapında bir yankı uyandırdı. Ancak ilginç bir şekilde ilk anlardan itibaren bazı ülkeler, yayın organları ve kuruluşların cinayetin üstünü örtme çabalarına şahitlik ettik. Hatta çeşitli çarpıtmalarla olayın faturasını Türkiye'ye yıkma girişimlerini izledik. Esasen bu girişimler de söz konusu planlı cinayetin bir boyutuydu. Eğer Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, kararlı tutumu olmasaydı bu cinayet örtbas edilecekti. Cumhurbaşkanımızın bu tutumu üzerine biz de bu menfur cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmak için elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Aleyhimize yürütülmeye çalışılan kara propaganda söylemlerinin hepsini açık delillerle çürüttük. Burada Kaşıkçı cinayetine ilişkin elde edilen detayların diplomatik kanallar ve uluslararası medya aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşılması, olayın hem dünya kamuoyunun gündeminde yer almasını hem de Suudi Arabistan üzerinde uluslararası baskı oluşmasını sağladı. Bu olayda da tamamen adaletin yerini bulması saikiyle hareket eden Türkiye'nin doğru bir iletişim stratejisiyle uluslararası medya ve kurumları harekete geçirebildiğini gördük. Türkiye'nin açık ve şeffaf şekilde yürüttüğü bu süreçte aleyhimize oluşturulmaya çalışılan hava da dağıtılmış oldu."

'TÜRKİYE, KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEKTİR'

Altun, Türkiye'nin Suriye konusunda "Bu ülkeyi terör örgütleri için bir sığınak olmaktan çıkaracak, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini muhafaza edecek ve tüm toplumsal kesimleri kuşatacak" siyasi bir çözüm için çalıştığını aktardı.

Başka hiçbir ülkenin Suriye politikasının Türkiye'nin yaklaşımı kadar istikrarlı olmadığını vurgulayan Altun, Suriye'deki istikrarsızlık ve çatışma ortamının oluşturduğu boşlukta kendine yol bulan PYD ve IŞİD tehdidini hiçbir ülkenin Türkiye kadar sıcak şekilde yaşamadığını belirtti.

Sadece son üç yılda bu terör örgütlerince çoğu Suriye'nin kuzeyinde planlanmış 100'e yakın saldırıda binlerce vatandaşı kaybettiklerini hatırlatan Altun, "Terör, uluslararası bir tehdit iken bazı ülkelerin terör örgütleri arasında ayrım yaptığına, hatta onları silahlandırıp desteklediğine ibretle şahitlik ettik. Bu tablo Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' ifadesinde karşılık bulan kararlılığa taşıdı. Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda olduğu gibi her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'RUSYA VE İRAN'LA YAKIN İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yakından takip edeceklerini belirten Altun, "Bu geçiş sürecini eşgüdüm ve iş birliği içerisinde yönetmek istiyoruz. Aynı zamanda Rusya ve İran'la birkaç yıldır devam eden yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle Kürtlerin Türkiye'nin operasyonu ile karşı karşıya kalacağı" şeklindeki dezenformasyonu bölgeye yönelik yeni bir siyasi dizayn planının parçası olarak gördüklerini kaydeden Fahrettin Altun, "Türkiye olarak hem sınırlarımız içindeki hem de sınırlarımız dışındaki Kürt kardeşlerimizle bu tür çarpıtmalarla zedelenemeyecek sağlam bağlara sahibiz. Bunu hem geçmiş hem de bugünkü tecrübeleriyle en iyi yine Kürt kardeşlerimiz bilir. Bizim amacımız gayet net: Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığının kurutulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkenin siyasi istikrara kavuşması. Tüm adımlarımızı bu doğrultuda atmaya devam edeceğiz. Bunun dışında bölgeye dönük etnisite temelli siyaset tasarımları, yönetilemeyen yeni kriz ve çatışma alanları ortaya çıkaracaktır. Bunun olmaması için Türkiye'ye kulak verilmesi hem bölgemizin istikrarı hem de küresel istikrar açısından elzemdir." yorumunu yaptı.

'TÜRKİYE HİÇBİR ALANDA ALTERNATİFSİZ DEĞİL'

ABD'nin son yıllarda bazı grupların ideolojik gündemlerinin etkisi altında kalarak Türkiye'yi rahatsız edecek birtakım adımlar attığına değinen Altun şu görüşlerini paylaştı:

"Bu adımlar sadece ikili ilişkilerde değil tüm bölgede kriz üstüne krize yol açtı. Özellikle Obama döneminde DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/PYD/YPG ile iş tutulması ve FETÖ yöneticilerinin iadeleri konusunda mesafe alınamaması Türkiye'yi haklı olarak rahatsız etti. Buna karşın son aylarda her iki alanda da olumlu gelişmeler yaşanması memnuniyet verici. Ancak verilen taahhütlerin vakit kaybetmeden sahaya yansıması gerekir."

Altun, "ABD, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir. Zaten bu konuda emri vaki olarak değerlendirilebilecek söylemler karşısında ülkemizin güvenliğinin hiçbir şartta pazarlık meselesi olamayacağını hem sahada hem masada ortaya koyduk." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Türkiye'nin ulusal güvenlik ve bölge siyaseti açısından gerektiğinde sert güç unsurlarını devreye alabileceğine yönelik tavrının net şekilde ortada durduğunu belirtti.

'TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜCE DÖNÜŞÜYOR'

Kendi içinde normalleşmeyi sağlayan ve artık bölgesel bir güç olan Türkiye'nin şu an küresel bir güce dönüşme mücadelesi verdiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Bu elbette yeni meydan okumaları beraberinde getiriyor. Özellikle 2013'ten sonra sistematik bir hal alan ‘yıpratma savaşı' ile Erdoğan karşıtlığı üzerinden Türkiye'nin kaybetmesi hedeflenmişti. Bu süreçte sokak kalkışmalarından terör saldırılarına, askeri darbe girişiminden finansal ve ekonomik operasyonlara kadar farklı müdahale formlarıyla karşı karşıya kaldık. Her bir meydan okumayı ve saldırıyı devlet-millet birlikteliği ile atlattık. Türkiye'nin ulusal ve bölgesel ölçekte verdiği normalleşme mücadelesi küresel boyuta taşındıkça önüne farklı güçlükler çıkarılması elbette tahmin edilebilir. Buna mukabil Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dış kaynaklı bu zorlukları bertaraf edecek bir vizyona ve bunu uygulayabilecek bir kapasiteye de sahip."

'ÜLKEMİZİN GELDİĞİ AŞAMA CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLU'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın çalışıyorsunuz, Erdoğan'ın çalışma temposu nasıl? şeklindeki soru üzerine Altun, şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, milletin birliği ve refahı, devletin dirliği ve bekası için gecesini gündüzüne katarak çalışan bir lider. Her bir dakikanın her bir saniyenin hesabını yaparak, ülkemize, devletimize, nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz diye hareket ediyor. Bunu görmek için Cumhurbaşkanımızın sadece bir günlük mesaisine bakmak yeterli. Ülkemizin geldiği bu aşama Cumhurbaşkanımızın gayretine çok şey borçlu. Bu liderlik tarzı ve siyaset anlayışı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle köklü ve net bir kurumsallaşma sürecine girdi. Devletimizin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışma temposuyla uyumlu bir süreç içinde. Bu uyum arttıkça ve güçlendikçe inşallah milletimizin refahı ve devletin dirliği daha da güçlenecektir."