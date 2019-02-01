'Kılıçdaroğlu, adayları doğrudan belirlemek için yetki alabilir'

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak CHP yönetimi, aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Yarın yapılacak kritik Parti Meclisi (PM) toplantısında İstanbul ve İzmir'in tartışmalı il ve ilçe adayları da belirlenecek. 27 Ocak'ta geri çekilen Şişli, Silivri, Buca ve Bayraklı ilçelerinin adayları da yarın kamuoyuna duyurulacak. Toplantıda İstanbul'un Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor.

© AA / Evrim Aydın Kılıçdaroğlu: Alper Taş genç ve dinamik bir arkadaşımız, Beyoğlu adayımız olabilir

PM toplantısında düşen Bodrum adayı da tekrar ele alınacak.

'SON TOPLANTI OLABİLİR'

Tartışmalı ilçelerin belirlenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan aday belirlemek amacıyla yetki alacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda yarın yapılacak PM toplantısının, son toplantı olacağı belirtiliyor. CHP bugüne kadar yedi farklı toplantıda 17'si büyükşehir, 35'i il belediyesi olmak üzere toplam 842 aday açıkladı.

GERİ ÇEKİLECEKLER VAR

Öte yandan PM toplantısında daha önce açıklanan ancak işbirliği kapsamında İYİ Parti'ye bırakılan bazı ilçe adaylarının geri çekilmesine yönelik de oylama yapılması bekleniyor. Etimesgut için adı Ankara Büyükşehir için konuşulan Cengiz Topel Yıldırım'ın ismi geçerken, partiden ihraç edilen eski milletvekili Aylin Nazlıaka da listede.

KAFTANCIOĞLU TALİMATI 31 MART SONRASINA ERTELENDİ

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa çıkışıyla başlayan süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ya istifa etsin ya da görevden alınsın" talimatını, parti içi tartışmaları artırmaması için 31 Mart sonrasına ertelendi.