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11:44 01 Şubat 2019
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    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard

    BM Raportörü Callamard ve heyeti Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtlarını dinleyecek

    © AA / AK PARTİ
    Türkiye
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (142)
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    Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve heyeti, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtlarını dinleyecek. AK Parti'li Yasin Aktay ''BM heyeti Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak veliaht prensi görüyor'' dedi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir araya geldi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - BM raportörü Callamard
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Callamard ile görüştü
    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırlayacağı rapor için Türkiye'ye gelen Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul'daki temaslarının ardından Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay ile görüştü.

    Callamard-Aktay görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.

    BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

    Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor.

    Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    'Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı casus yazılımla izlediğini belirleyen şirket, gizli ajanların hedefinde'
    BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine ‘Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların' insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

    BM raportörünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin, gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.

    BM heyeti, dün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun etrafında inceleme yapmış, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmüştü.

    CESET HALA BULUNAMADI

    Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard
    © AFP 2018 / MARVIN RECINOS
    BM Özel Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması için Türkiye'ye geliyor
    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

    Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (142)

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    Etiketler:
    Washington Post, İstanbul Adalet Sarayı, BM İnsan Hakları Konseyi, BM, Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dünya Adli Tıp Akademisi, Birleşmiş Milletler, İrfan Fidan, Helena Kennedy, Yasin Aktay, Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Çağlayan, İstanbul, Ankara, Türkiye
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