Fatih Altaylı: Bakanlık, 'Zam sehven erken açıklanmıştır' demek istemiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Sehven erken" başlığıyla yayımlanan yazısında "İktidarın millete büyük hizmet olarak yaptığı önemli projelerden biri olan Avrasya Tüneli'ni biliyorsunuz. Bilmemeniz mümkün değil, sürekli olarak sayılan işler arasında yer alıyor. Van'dan burnunu dışarı çıkarmamış vatandaş bile biliyor bu tüneli" ifadesini kullandı.
— Yani yüzde 40 oranında zamlandı. Zam meselesi medyaya akseder aksetmez Bakanlık'tan bir açıklama geldi: "Zam tablosu internet sitesine ‘sehven' konulmuştur. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapılmamıştır." Bu komedinin Türkçe tercümesi ve meali şudur: "Arkadaşlar, erken açıkladık. Bu zam yerel seçimlerden sonra yapılmak üzere hazırlanmış olup, 1 Şubat tarihi sehven yazılmıştır. Aslında bu zam 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Seçim günü oy verme işlemi bitiminde açıklanması gereken bu zam ‘sehven' erken açıklanmıştır."
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