İstanbul’a en çok Arap ve İranlı turist geldi

İstanbul'a geçtiğimiz yıl yüzde 24 artışla 13 milyon 403 bin yabancı ziyaretçi geldi. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 28 artarak 3 milyon 408 bin kişiye yükseldi. 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden 2 milyon İranlı turistin 934 bini de İstanbul'a geldi.
İstanbul'a en çok gelen yabancılar arasında ilk sırada 1 milyon 72 bin kişi ile Almanya oldu. Listede İran 934 bin 860 kişi ile ikinci, Suudi Arabistan 629 bin kişi ile üçüncü, 619 bin kişi ile Rusya Federasyonu dördüncü, 610 bin kişi ile Irak da beşinci sırada yer aldı.
Atatürk Havalimanı'na 10 milyon 483 bin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanını'nı 2 milyon 914 bin, Haydarpaşa Limanı'na 5 bin, Pendik Tuzla Limanı'na 16 bin, Zeytinburnu Ambarlı Limanı'nı 15 bin, Karaköy'e de 222 yabancı geldi. Yabancı girişleri bir önceki yıla göre havayolu ile yüzde 23.9, denizyolu ile yüzde 20.2 arttı. İstanbul'a en çok yabancı ise Ağustos ayında geldi. 2018 Ağustos ayında kente 1 milyon 561 bin yabancı geldi.
İstanbul'a gelen yabancılar içinde en fazla artışın olduğu ülkeler ise yüzde 89.4 artış ve 187 bin kişi ile Libya, yüzde 56.8 artış ve 164 bin kişi ile Fas, yüzde 70 artış ve 122 bin kişi ile Hindistan, yüzde 86.4 artış ve 83 bin kişi ile Katar, yüzde 70.7 artış ve 72 bin kişi ile Japonya, yüzde 57.6 artış ve 68 bin kişi ile Brezilya, yüzde 112.2 artış ve 50 bin kişi ile Umman, yüzde 58.6 artış ve 352 bin kişi ile Çin Halk Cumhuriyeti, yüzde 48.7 artış ve 282 bin kişi ile Ürdün, yüzde 42.9 artış ile 237 bin kişi ile Lübnan, yüzde 46.3 artış ve 221 bin kişi ile İsrail, yüzde 91.2 artış ve 47 bin kişi ile Kolombiya, yüzde 83.6 artış ve 47 bin kişi ile Filistin, yüzde 179.7 artış ve 18 bin kişi ile Hong Kong oldu.
İSTANBUL'A ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER YÜZDE 28 ARTTI
İstanbul'a Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 28 artarak 3 milyon 408 bin kişiye yükseldi. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçinin yarısından fazlası Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Ürdün'den oluştu.
Sıralama şöyle: Suudi Arabistan 629 bin, Irak 610 bin, Kuveyt 283 bin, Ürdün 282 bin, Cezayir 275 bin, Lübnan 237 bin, Libya 187 bin, Fas 164 bin, Mısır 141 bin, Tunus 137 bin, Suriye 135 bin, Katar 83 bin, Bahreyn 62 bin, Umman 51 bin, Filistin 46 bin, Yemen 37 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 35 bin, Sudan 15 bin kişi.
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