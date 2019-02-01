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13:16 01 Şubat 2019
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    Yunanistan'a kaçan darbeci askerler

    Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin cezası açıklandı

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Türkiye
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    15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

    Darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı.

    Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların savunmaları ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından karar açıklandı.

    Mahkeme heyeti, sanıklar eski teğmen Fatih Mandacı, eski yarbay Talip Güler ve eski üsteğmen Salih Kukudasoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Mahkeme, sanıklardan eski astsubay Rifat Çelik, eski teğmen Halil Can Akbaş ve eski astsubay Mehmet Güngör'e ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

    KÜÇÜKÖZER'İN BERAATİNE HÜKMEDİLDİ

    Yunanistan iadesi talep edilen darbeci askerler / Yunanistan Yüksek Mahkemesi
    Alkis Konstantinidis
    Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada savcı müebbet istedi
    Sanıklardan Mahmut Küçüközer'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın hakkındaki diğer tüm suçlardan beraatine hükmetti.

    Sanık eski teğmen Hüseyin Pehlivan'ın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği gerekçesiyle bu cezayı önce 17 yıla düşürdü. Heyet, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek, Pehlivan'a 14 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Sanık eski üsteğmen Osman Gider'e de 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa, üzerine atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği ve geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek, 15 yıl 10 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Heyet, sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukudasoğlu, Halil Can Akbaş, Rifat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör'ün tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.

    YUNANİSTAN'A KAÇANLARIN DOSYASI AYRILDI

    Mahkeme heyeti, darbe girişimin ardından Yunanistan'a kaçan firari sanıklar eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve dava dosyası sürüncemede bırakacağından haklarındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.

    Yunanistan darbeci askerler
    © AA /
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    Heyet, sanıklardan Ferit Gök ve İsmail Yılmaz hakkında isnat edilen tüm suçlardan üzerlerine yüklenen suçları işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilmek suretiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmederek, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

    Öte yandan mahkeme başkanı, sanıklar Osman Gider ile Hüseyin Pehlivan hakkındaki hapis cezasında, atılı suçu "yardım etme" sıfatıyla işledikleri gerekçesiyle yapılan indirime muhalefet şerhi koydu. Bir üye hakim de sanıklardan Rifat Çelik hakkındaki karara muhalefet şerhi koyarak, bu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraatine ve hükmen tutuklanmamasına karar verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, hapis cezası, Kara Havacılık Komutanlığı, Ferit Gök, İsmail Yılmaz, Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Bilal Karagül, Süleyman Özkaynakçı, Ferudun Çoban, Osman Gider, Hüseyin Pehlivan, Salih Kukudasoğlu, Talip Güler, Fatih Mandacı, Mehmet Güngör, Halil Can Akbaş, Rifat Çelik, Mahmut Küçüközer, Yunanistan, Türkiye
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