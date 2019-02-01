Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin cezası açıklandı

Darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti, sanıklar eski teğmen Fatih Mandacı, eski yarbay Talip Güler ve eski üsteğmen Salih Kukudasoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, sanıklardan eski astsubay Rifat Çelik, eski teğmen Halil Can Akbaş ve eski astsubay Mehmet Güngör'e ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.
KÜÇÜKÖZER'İN BERAATİNE HÜKMEDİLDİ
Sanık eski teğmen Hüseyin Pehlivan'ın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği gerekçesiyle bu cezayı önce 17 yıla düşürdü. Heyet, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek, Pehlivan'a 14 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Sanık eski üsteğmen Osman Gider'e de 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa, üzerine atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği ve geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek, 15 yıl 10 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Heyet, sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukudasoğlu, Halil Can Akbaş, Rifat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör'ün tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.
YUNANİSTAN'A KAÇANLARIN DOSYASI AYRILDI
Mahkeme heyeti, darbe girişimin ardından Yunanistan'a kaçan firari sanıklar eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve dava dosyası sürüncemede bırakacağından haklarındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.
Öte yandan mahkeme başkanı, sanıklar Osman Gider ile Hüseyin Pehlivan hakkındaki hapis cezasında, atılı suçu "yardım etme" sıfatıyla işledikleri gerekçesiyle yapılan indirime muhalefet şerhi koydu. Bir üye hakim de sanıklardan Rifat Çelik hakkındaki karara muhalefet şerhi koyarak, bu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraatine ve hükmen tutuklanmamasına karar verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.
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