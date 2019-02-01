Kayıt
13:16 01 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rasim Ozan Kütahyalı

    Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'Boşnaklara hakaret' davasından zorla getirme kararı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddia edilerek hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.

    Rasim Ozan Kütahyalı
    © AA / Arşiv
    RTÜK'ten Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı cezası
    İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda şikayetçi katıldı.

    MÜŞTEKİLER KÜTAHYALI HAKKINDA ZORLA GETİRME TALEBİNDE BULUNDULAR

    Şikayetçi avukatları, sanığın duruşmayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ettiler. Şikayetçiler ayrıca duruşmaya katılma talebinde de bulundular.

    KÜTAHYALI'NIN AVUKATI: 'DAVAYI UZATMA GAYEMİZ YOK'

    Sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı ise müvekkilinin Almanya'da gurbetçilerin çağrısı üzerine Hamburg'a gittiğini belirterek "Davayı uzatma gayemiz yoktur. Almanya'ya gittiğine ilişkin belgeleri mahkemenize sunduk" dedi.

    SANIĞIN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

    Mahkeme, sanık avukatının müvekkilinin çağrı üzerine Almanya'ya gittiğini, ve bu nedenle duruşmada hazır olamadığını ileri sürerek mazeret bildirmişlerse de duruşma günün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirildiğini, mazeretinin yerinde görülmediğinden sanığın zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca gerçek şahıslar ve dernekler ve federasyonlar davaya katılma talebinde bulunduğunu belirterek Yargıtay kararlarına göre, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerini reddetti. Bazı müştekilere yazılan talimatların dönüşlerinin beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

    'BÜTÜN BOŞNAKLAR OLARAK BUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

    Rasim Ozan Kütahyalı
    © AA / Arşiv
    Rasim Ozan Kütahyalı: Boşnak direnişini örnek alarak Erdoğan liderliğinde birleşmeliyiz
    Duruşma sonrasında, Boşnak dernekleri adına mahkeme kapısı önünde açıklama yapan avukat Serap Göksu, "Boşnak halkını aşağılayıcı ifadeleri ve skandal ifadeleri nedeniyle bugün, açılan davada hepimiz müşteki olarak bulunduk. Bugünkü duruşmaya kendisi gelmedi, kaçtı. Dolayısıyla sanığın ihzaren celbine karar verildi. Bütün Boşnaklar olarak bunun takipçisi olacağız.Bu infial uyandırmıştır. Sanığın dosyasını incelediğimizde zaten bunu itiyad haline getirdiğini gördük" dedi.

    İDDİANAME

    İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

    Etiketler:
    zorla getirme kararı, Hakaret davası, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Artistik patinajcıların olay yaratan kıyafetleri
    Artistik patinajcıların olay yaratan kıyafetleri
    Karikatür
    'Trump, ABD halkını utandırıyor'
    İnfografik
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet