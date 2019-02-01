Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasını tanıtacak

Adalet Bakanlığı tarafından şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlarla çocukların ifadelerinin alınması için özel oluşturulan adli görüşme odaları, 'Arka Sokaklar' dizisinde tanıtılacak.

© REUTERS / Peter Nicholls Adalet Bakanlığı: Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatıldı ve Ankara'ya çağrıldı

Adalet Bakanlığı, şiddet, cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarının tanıtılması için çalışma yaptı.

Bakanlık ayrıca yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan uzlaştırma ve ara buluculuğun da etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, her üç uygulamanın da diziler aracılığıyla ekranlarda anlatılması, geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla yapımcı, yönetmen ve senaristlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde yapım ekipleri adli süreçteki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Görüşmeler sonrasında, Kanal D'de yayımlanan "Arka Sokaklar" dizisi, adli görüşme odaları ile ara buluculuk ve uzlaştırmanın senaryoya dahil etmek için harekete geçti.