'Maceracı'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' adlı gezi programını sunan Murat Yeni'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Yeni ifadesinde, "Tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim" dedi.

Erzincan'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' adlı programı sunan Murat Yeni hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeni hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, FETÖ/PDY'nin genel yapısı, medya yapılanması ve medyayı kullanma yöntemlerine yer verildi.

FETÖ/PDY'nin medya-propaganda aracı niteliğinde faaliyet gösteren Samanyolu televizyonunun kapatıldığı hatırlatılan iddianamede, örgütün bu televizyon kanalında 'Maceracı' isimli programı sunan Yeni'nin medyatik yönünden istifade edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığına işaret edildi.

'ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİMİNDEN TALİMAT ALDI'

Sunucu Yeni'nin örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilen iddianamede, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfi gerekçelerle izah edilemeyeceğine değinildi.

İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.

YENİ: 2-3 KEZ CEMAAT SOHBETLERİNE KATILDIM, VİTRİN OLARAK KULLANILDIM

Örgütün, himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturup bu ortamda iyice kıvama getirilen kişilerin açık artırma usulüyle himmet arttırmasını sağladığı kaydedilen iddianamede, Yeni'nin hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

Örgütün kendisini vitrin olarak kullandığını iddia eden Yeni, ifadesinde şunları söyledi:

"Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, örgüte mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden bekledikleri fayda da bundan ibaret. Profesyonel sunuculuk yaptım. Çekim yapacağım iller ve o ildeki esnafı Samanyolu televizyonunda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir belirlerdi. Biz de o ile gittiğimizde bu kişinin sağladığı irtibatla görüşür çekim yapardık. Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez televizyon kanalında cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katıldığım sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu. O gün itibarıyla örgütün gerçek yüzünü görememiştim. O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı" diye konuştu.