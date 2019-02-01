Sosyal medyadan uyuştucu hapların fotoğrafını paylaşınca tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada gençlerin uyuşturucuya karşı özendirilmelerinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan U.Ş.'nin alınan ifadesinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında U.A. ve D.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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