Sosyal medyadan uyuştucu hapların fotoğrafını paylaşınca tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Ş., hapların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca yakalandı. Gözaltına alınan U.Ş. ve bağlantılı olduğu 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada gençlerin uyuşturucuya karşı özendirilmelerinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

© AA / Zafer Göder Polis yolda uyuşturucu aradı

Kurulan 'sanal devriye' ekibi, U.Ş.'nin sosyal medya hesabından 'anlayana' yazarak uyuşturucu hapların bulunduğu fotoğrafı paylaştığını tespit etti.

Gözaltına alınan U.Ş.'nin alınan ifadesinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında U.A. ve D.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.