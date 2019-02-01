Çavuşoğlu'ndan INF yorumu: NATO müttefiki olarak NATO'nun politikalarını destekliyoruz, diyaloğa ihtiyaç var

AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Çavuşoğlu, toplantı öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasının iptal edilmesi konusundaki soru üzerine, NATO müttefiki olarak NATO'nun politikalarını desteklediklerini vurguladı. Bu konuda eş zamanlı olarak caydırma ve diyalog politikası güttüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bugünlerde bu tarz problemlerin üstesinden gelmek için daha çok diyaloğa ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Öte yandan AP'nin, Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanımasıyla ilgili soruya da Çavuşoğlu, "Bu şekilde dışarıdan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun içeride bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir" yanıtını verdi.