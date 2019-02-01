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16:24 01 Şubat 2019
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    Nihat Zeybekci

    'Zeybekci İzmir'i dinliyor': 10 günde 10 bini aşkın İzmirli mesaj gönderdi

    © AA / Nihat Zeybekci Basın Bürosu
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (65)
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    AK Parti Büyükşehir Belediye Bakan adayı Nihat Zeybekci'nin vatandaşın kendisine ulaşarak kente ilişkin beklentilerini, sorunlarını öğrenmek amacıyla WhatsApp'ta 'Zeybekci İzmir'i Dinliyor', Twitter, Facebook ve Instagram'da ise #ZeybekciİzmiriDinliyor etiketiyle başlattığı uygulamaya 10 günde 10 bini aşkın İzmirli mesaj gönderdi.

    AK Parti Büyükşehir Belediye Bakan adayı Nihat Zeybekci bir ilke imza atarak başlattığı uygulamayla 10 bini aşkın İzmirli'nin düşüncelerini, şikayetlerini, önerilerini ve taleplerini dinledi.

    Nihat Zeybekci
    © AA /
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    'Zeybekci İzmir'i dinliyor' sloganlı sosyal medya hesapları ve WhatsApp üzerinden kendisine gelen mesajları ekibiyle inceleyen Zeybekci, bunlara görüntülü olarak verdiği cevaplarda; kentsel dönüşümden altyapıya, ulaşımdan trafik problemlerine kadar birçok alanda çözümlerini anlattı.

    Vatandaşın kendisine ulaşarak kente ilişkin beklentilerini, sorunlarını öğrenmek amacıyla WhatsApp'ta 'Zeybekci İzmir'i Dinliyor', Twitter, Facebook ve Instagram ise #ZeybekciİzmiriDinliyor etiketiyle başlatılan çalışmaya 10 günde 10 bini aşkın İzmirli mesaj gönderildi.

    Talepleri dikkatle dinlediğini, öneri, tavsiye, proje ve sorunları tek tek değerlendirdiklerini ifade eden Zeybekci, "Sevgili hemşehrilerim İzmir'i dinliyoruz, sizi dinliyoruz. WhatsApp hattı ve sosyal medya hesaplarımıza binlerce mesaj geldi. Mesajlarda anlatılanlardan İzmir'e yönelik projelerimizde yararlanıyoruz. İzmirli'nin düşüncesi, fikri, önerisi bizim için çok önemli. Bu yüzden mesajlarınızı göndermeyi sürdürün, bekliyorum. Bizim için çok değerlisiniz. Sizi dinlemeye, önerilerinizi projeye dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

    'İZMİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAĞIZ'

    Nihat Zeybekci
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
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    Zeybekci, WhatsApp'taki 552 175 3535 hattından ve #ZeybekciİzmiriDinliyor etiketiyle sosyal medya hesaplarından, görüntülü olarak verdiği yanıtta Doğukan Soysal'ın, 'Nihat abi' hitabıyla başladığı sempatik mesajına teşekkür etti.

    Soysal'ın İzmir'deki trafik sorununa nasıl bir çözüm getireceği sorusunu Zeybekci, "Projelerimizi açıkladığımızda göreceksiniz; 30'un üzerinde köprülü geçit ve battı-çıktıyla, raylı sistemlere yapılacak eklemelerle, toplu ulaşımdaki projelerle, yeni kavşak ve yeni alternatif yol düzenlemelerimizle İzmir trafiğini inşallah 1 yıl içinde hissedeceğiniz şekilde rahatlatacağız" diye yanıtladı.

    'BİRÇOK MAHALLEDE KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Elif Öztürk
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    Taner Koyuncu'ya İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan yapılaşma sorununu dile getirdiği için teşekkür eden Zeybekci, Gaziemir'de Karabağlar'da olduğu gibi şehrin birçok mahallesinde kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyledi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya doğrudan müdahil olacağını ifade eden Zeybekci, şunları söyledi: "Ama birinci kuralımız vatandaşın mutlu olacağı, razı olacağı bir çözümü hedeflemek. Vatandaşımızın kabul etmeyeceği formülü onlara götürmeyeceğiz. Yerinde dönüşüm sağlayacağız. Diğer bir projemiz de kent merkezinde çarpık yapılaşmayla yoğun bir baskı haline gelen konut talebine ilişkin olacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı gözeteceğiz, yeni projelerimizle konut edinmesini sağlayacağız."

    TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

    Aliağa'dan doğalgaz ihtiyacına yönelik iletilen soruna ilişkin de konuşan Zeybekci, İzmir'in tümüne yönelik altyapı çalışmalarının hızla başlatılacağı bilgisini vererek, "2020 kışına girerken Aliağa ve İzmir'in birçok bölgesinde doğalgaz problemini halletmiş olacağız" dedi.

    Nihat Zeybekci
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
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    Zeybekci, seçimi kazanırsa öğrencilerin toplu ulaşımdan indirimli yararlandırılmasıyla ilgili mesaja ise, "İzmirliler, İzmir'de seçimi kazanırsa öncelikli olarak öğrencilerimizin toplu taşımadaki ücretlerinde indirim yapacağız. Ayrıca onların çoklu binişte tek ücret ödemelerine yönelik mevcut süreyi de uzatacağız" yanıtını verdi.

    Harmandalı'dan bir vatandaşın çöp alanına yönelik ilettiği soruya, bunun İzmir'in öncelikli sorunları arasında yer aldığının karşılığını veren Zeybekci, çöplerin vahşi halde doğaya atılmasının Türkiye'nin hatta dünyanın birçok bölgesinde olmadığını, 21. yüzyılda ilkellik ölçütü olarak görüldüğünü söyledi.

    Zeybekci, "Maalesef İzmir'in çöpleri tabiata atılıyor. Bunların en önemli yerlerinden biri de Harmandalı. Çöplerdeki sızıntıların, atık suların derelerden tabiata aktığını, İzmir Körfezi'ne kadar ulaştığını hepimiz biliyoruz. İlk yapacağımız işlerden biri de bu olacak. Öncelikle İzmir'i bu yüz kızartıcı, ilkel ortamdan mutlaka ve mutlaka kurtaracağız" diye konuştu.

    'İŞE ÖNCE KEMERALTI'NDAN BAŞLAYACAĞIZ'

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
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    Ali Şenol'un tarihi Kemeraltı Çarşısı'na yönelik sorusuna yanıt veren, Zeybekci, "Kemeraltı, İzmir'in özetinin, ticaretinin, tarihinin ve ruhunun bulunduğu yerdir. Kemeraltı'nı; Kadifekale, Yeşildere, Alsancak, Bayraklı'daki Smyrna'ya kadar olan havazayla birlikte, eski tarihi İzmir dokusuna yakışır şekilde ayağa kaldıracağız. İşe önce Kemeraltı'ndan başlayacağız. Turistlerin, yerli ve yabancı ziyaretçilerin illaki gitmek istedikleri, uğramak istedikleri yer haline getireceğiz" dedi.

    Cem Cancı'nın Çankaya'da trafiğin sıkışmasına tramvay hattının neden olduğu yönündeki mesajına, sorunun çözümü için düzenlemeye gidileceği bilgisi veren Zeybekci, bu bölgede köprülü kavşak ve battı-çıktıların hızla yapılacağını söyledi.

    'ACABA YANLIŞ YERE Mİ GELDİK? İZMİR NE KADAR GÜZEL OLMUŞ' DEDİRTECEĞİZ'

    İzmir'deki çarpık yapılaşmaya ve kentin giriş çıkışlarındaki kötü manzaraya vurgu yapan çok sayıda mesaj geldiğini belirten Zeybekci, mesajlar için şu yanıtı verdi:

    Nihat Zeybekci
    © AA / Serdar Alakuş
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    "31 Aralık 2019 tarihinde; İzmir'e 9 aydan beri gelmeyenlere ‘acaba yanlış yere mi geldik. İzmir ne kadar güzel olmuş' dedirteceğiz. Üç güzergahtaki giriş çıkışlardan ayrıca Körfez tarafından girişten görülen bölgeleri, mimari ve estetik anlamda muhteşem hale getireceğiz. İlk temasımız, ilk estetik çalışmalarımız oralarda olacak. Oraları rengarenk yapacağız."

    Gaziemir trafiğine ilişkin sorunu ileten Hüseyin Akçay da cevapsız kalmadı. İlçenin şehirlerarası ve havalimanı ulaşım yolu olduğunu bildiren Zeybekci, kuzey-güney hatlarında alternatif iki yolla bu trafik sıkışıklığını çözeceklerini açıkladı, "Bizi izlemeye devam edin" çağrısında bulundu.

    Karşıyaka Stadının durumunu soran taraftara, imar barışı sonrası mahkeme kararıyla durdurma bölümünün aşıldığı, otoparkla ilişkin problemin de çözüldüğü bilgisini aktaran Zeybekci "İnşallah en kısa zamanda Karşıyaka Stadı'nın önündeki hukuki engeller kaldırılmış olacak, ihaleye hazır hale getirilecek" dedi.

    'MEZARLIK ÇAMUR DERYASI'

    Yamanlar'da çocuk parkları, doğalgaz, banka şubesinin bulunmaması, yağmur yağdığında Doğançay Mezarlığı'na çamur nedeniyle cenazelerin defnedilemediği şikayetini de çok önemsediklerini belirten Zeybekci, "Bu sorunları biliyorum ve projeleri buna göre hazırladık. Bunlar, 1 Nisan'dan sonra bir yıl içinde çözümünü de, sevincini de birlikte yaşayacağımız problemler olacak" yanıtını verdi.

    Nihat Zeybekci
    © AA /
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    Bir gencin mahallelerine halı saha talebi mesajına da, İzmir'de her 25 bin nüfusun kolaylıkla ulaşabildiği noktaya spor salonu, 50 bin nüfusun ulaşabileceği noktaya ise yüzme havuzu yapacakları sözü veren Zeybekci, yüzlerce halı saha, FIFA standartlarında onlarca sentetik çim saha projelerinin bulunduğunu belirtti.

    Otopark sorununa, İzmir'de 14 bin araç olan kapasiteyi, kamu binalarının altlarını hatta cami avlularının altlarını kullanarak 5 yıl içinde 80 bin kapasiteye ulaştıracaklarını söyleyerek yanıt veren Zeybekci, her alanda müjdeler verdi.

    VATANDAŞIN 'TARHANA İÇELİM' İSTEĞİNE 'TAMAM' DEDİ

    İsa Alimler'in saat 24.00'ten sonra toplu ulaşım araçlarının çalışmamasına yönelik şikayeti ve buna ilişkin talebini de değerlendiren Zeybekci, 1 Nisan'dan itibaren 24 saat çalışan bir ulaşım sistemine geçileceğini aktardı.

    Mustafa Özer'in davetini kabul ederek kahvehanesine mutlaka gideceğini belirten Zeybekci, ayrıca 'Buyurun tarhana içelim' isteğine de 'Tamam' dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (65)

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    Etiketler:
    otopark, çocuk parkı, çöp, doğalgaz, trafik, ulaşım, kentsel dönüşüm, 2019 yerel seçimleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Nihat Zeybekci, İzmir
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