Kayıt
16:50 01 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım

    Aziz Yıldırım talimatla ifade verdi

    © Fotoğraf : AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın FETÖ'nün yargı yapılanması davası kapsamında 'tanık' sıfatıyla beyanı alındı. Davanın sanıklarından Ali Fuat Babatan'ın şike davasının çözümü için kendisinden avukatı aracılığıyla 2 milyon dolar istediğine yönelik iddiaları reddeden Yıldırım, haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan talimat duruşmasına, tanık olarak bilgisinin alınmasına karar verilen eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım katıldı.

    Aziz Yıldırım
    © Fotoğraf : DHA
    Aziz Yıldırım: Fenerbahçe direnmeseydi FETÖ 15 Temmuz öncesi Türkiye’yi ele geçirecekti
    Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın tutuklu sanığı olan Ali Fuat Babatan'ın tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.

    Beyanı sorulan Aziz Yıldırım, sanık Babatan'ı tanımadığını belirterek, "Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı (FETÖ) mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı. Hatta, bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte basında ben gerekli açıklamaları yapmıştım. Hatta çıkan haberler üzerine cumhuriyet savcılığına gerekli bilgileri de vermiştim. Avukatım Abdullah Kaya da bu konuyla ilgili pasaportları ibraz ederek ifade vermişti" dedi.

    'ŞİKE DAVASININ ÇÖZÜMÜYLE İLGİLİ TALEP GELMEDİ'

    Duruşmada sanık Babatan'ın avukatı tarafından Yıldırım'a bazı sorular soruldu.

    Futbolda şike iddiaları
    © Sputnik / Alexey Filippov
    'Futbolda Şike Kumpası' iddianamesi kabul edildi
    Yıldırım, duruşmada okunan basın açıklamasının avukatı Abdullah Kaya tarafından yapılan basın açıklaması olmadığını kaydederek, "Ama basın açıklamalarının içerikleri aynı yöndedir. O açıklamada, 'şike davasının çözümüyle ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde bir talep olmadığını' belirtmiştik. Şike davasıyla alakalı, davanın çözümüyle alakalı bize gelen bir talep olmadı" diye konuştu.

    Yıldırım, kendi davalarıyla ilgili çıkan dedikodularla ilişkin cumhuriyet savcılığına gerekli şikayetleri yaptıklarını ve bununla ilgili takipsizlik kararı verildiğini de sözlerine ekledi.

    Tanık beyanına karşı diyecekleri sorulan sanık Babatan ise, "Bir diyeceğim yoktur. Tanıkla herhangi bir ilişkim yok. Sadece medyadan tanıdığım kadarıyla biliyorum" ifadesini kullandı.

    YILDIRIM'DAN FETÖ ADINA 2 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

    Aziz Yıldırım
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    'Şike operasyonunu Aziz Yıldırım'a kızan Gülen yaptı'
    Aziz Yıldırım'ın, FETÖ'nün sözde yargıtay imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada tanık olarak dinlenilmesine karar verilmişti. Mahkeme heyeti, 5 Şubat 2019'daki duruşmada hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat göndermişti.

    5 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 'FETÖ/PDY çatı davasının' iddianamesinde beyanı yer alan gizli tanık 'Yağmur'un, 'futbolda şike kumpası' davasına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılmıştı.

    Gizli tanık, davanın sanıklarından Ali Fuat Babatan'ın, 'futbolda şike kumpası' davası sürecinde Yıldırım'dan, avukatı aracılığıyla FETÖ adına 2 milyon dolar rüşvet istediğini iddia etmişti.

    İlgili konular:

    Futbolda şike davası ertelendi
    Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak dinlenecek
    Etiketler:
    futbolda şike davası, FETÖ, Ali Fuat Babatan, Aziz Yıldırım, Sincan Cezaevi, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Marketlerde gıda kontrolü - Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol ekipleri
    Marketlerde 'uygunsuz gıda' kontrolü
    karikatür
    Guaido: Venezüella’da yönetim değişikliği Rusya ve Çin için en uygun olan seçenek
    İnfografik
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet