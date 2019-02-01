CHP ile İYİ Parti arasındaki Etimesgut düğümü çözüldü

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimlerde işbirliğinde varılan mutabakata ilişkin ortak açıklamasının ardından, heyet çalışmaları noktalanmış, ancak il, ilçe başkanları düzeyinde temaslara başlanmıştı.
Etimesgut ilçesinin yanı sıra CHP yönetiminde olan Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de İYİ Parti aday çıkarmayacak.
Ayrıca Mamak, Kalecik, Haymana, Evren, Polatlı, Elmadağ ve Ayaş'ta da CHP adayı desteklenecek. Keçiören, Altındağ, Sincan, Pursaklar, Gölbaşı, Kızılcahamam, Nallıhan, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde de İYİ Parti'nin adayı olacak.
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