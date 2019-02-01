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16:50 01 Şubat 2019
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    köpek yavrusu

    Pakdemirli: Petshop'larda artık kedi ve köpek satılmayacak

    © AFP 2018 / Johannes Eisele
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanlara yönelik şiddetin, kabahat kapsamından çıkarıp, suç haline gelmesini kararlaştırdıklarını, yeni çıkacak yasanın kamuoyu vicdanını rahatlatacağını söyledi. Petshop'larda artık kedi ve köpek satılmayacağını kaydeden Pakdemirli, hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırımın da yolda olduğunu belirtti.

    Pakdemirli, Denizli'de bir dizi temaslarda bulunup, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın açılışını yaptı.

    Tesiste, rehabilite edilen sokak hayvanlarını kucağına alan Bakan Pakdemirli, tesisten hayvan sahiplenen vatandaşlara mama dağıttı. Denizli horozu üretim bölümünü de inceleyen Bakan Pakdemirli, horozla gazetecilere poz verdi. Tesisin poliklinik bölümünde de bir sokak köpeğinin sezaryenle dünyaya getirdiği iki yavruyu sevdi. Bakan Pakdemirli bir aylık yavru köpeğe 'Paşa' ismini verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da diğer yavru köpeğin adının 'Cesur' olmasını istedi.

    Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı
    © AA / Doğancan Bingöl
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    Bakan Pakdemirli, Avrupa ülkelerinde sahiplendirilemeyen hayvanların uyutulması işlemini eleştirerek, "Ben de bir köpek sahibiyim. Belki 30'lu yaşlarda köpek sahibi olduğum için bu işin ne kadar güzel olduğunu anlamamıştım. Köpekler ve dolayısıyla tüm hayvanlar duyguları olan varlıklar. Bu duygu sahibi canlılara da insan gibi davranmamız gerekiyor. Avrupa'da medeni dediğimiz ülkeler, hayvanları alıyorlar, 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse uyutuyorlar. Bizim asla ve katta böyle bir şeye gönlümüz razı gelmez. Biz, bir şekilde buradaki iyi şartlarda hayvanlarımızı alıp kısırlaştırıp, aşılarını yapıp doğal ortamlarına bırakmanın yollarını arıyoruz" dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Bakanlık olarak son yıllarda yaptıkları çalışmalara değinen Bakan Pakdemirli, "Belediyelerle ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olan bir kurumuz. Hayvan barınaklarının teorik olarak yüzde 40'ını bakanlığımız karşılıyor. Bugüne kadar, son 8-9 yıl içerisinde 40 milyon liraya varan bir yatırım yapmışız. İmkanlarımız arttıkça çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ancak buraları kalıcı ikamet olarak görmemek lazım. Hayvanlarımızı doğal ortamlarına bırakmanın yollarını bulmamız lazım. Son 15 yılda Türkiye genelinde 1.5 milyon sahipsiz hayvanın aşısını yapmışız. 1 milyon hayvanı da kısırlaştırmışız. 300 binin üzerinde hayvanı da bakım evlerinden bir şekilde sahiplendirmişiz. Sahiplendirme oranını arttırırsak çok daha iyi olacak. Ne kadar artırırsak onlara sıcak bir yuva sağlamış olacağız" diye konuştu.

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    Bakan Pakdemirli, hayvana yönelik şiddet olayları kapsamında detaylı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

    "Çok konuşulan bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili biz çok uzun çalışma yaptık. Ana çerçeve olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir anlaşmaya vardık. Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fillerini, kabahat kapsamından çıkarıp suç haline gelmesini kararlaştırdık. Bu yasanın en kısa zamanda çıkacağını ve kamuoyu vicdanının biraz daha rahatlayacağını umuyorum. Petshop'larda bundan böyle kedi köpek satılmayacak. Kötü ortamlarda, camekanların arkasında hayvanların sergilenmesini biz doğru bulmuyoruz. Bunlar ya kataloglardan ya da internet ortamından, olabildiğince de sahiplendirerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanları sokağa terk edenlere de yaptırım uygulamayı planlıyoruz."

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    Etiketler:
    petshop, hayvan koruma kanunu, hayvan yasası, hayvan hakları, Bekir Pakdemirli, Denizli
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