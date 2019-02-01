İYİ Parti'den istifa eden Akkal'dan HDP iddiası

İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Manisa'da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen buna kayıtsız kalınmıştır" iddiasında bulundu.
Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak İYİ Parti'den ayrıldığını söyledi.
Yazılı açıklama yapan Akkal, İYİ Parti'den istifasının ardından bazı çevrelerce birtakım iftiralara maruz kaldığını, kamuoyunu bilgilendirmek ve doğruları paylaşmak istediğini belirtti.
Akkal, istifa açıklamasında paylaştığı bazı görüşlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını savunarak, "Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakına dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında İYİ Parti Genel Merkezi'nin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir" ifadelerine yer verdi.
'ÜLKÜCÜLERİ HAPİSLERDE ÇÜRÜTEN NURETTİN SOYER'İN OĞLUNUN ADAYLIĞINA İTİRAZ EDİLMEDİ'
İYİ Parti mensubu olan pek çok Türk milliyetçisinin, CHP ile ittifak sonucu partinin geldiği konumdan rahatsız olduğuna işaret eden Akkal, şu görüşlerini paylaştı:
"İYİ Parti Genel Merkezi, partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir. 'Babanın suçu evlada yüklenemez' diyerek kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer'in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler."
'TALEPLERİ DEFALARCA İLETTİM ANCAK DİKKATE ALINMADI'
Manisa'da İYİ Parti'nin tek milletvekili olması dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili hemşehrilerinin istek ve taleplerini genel merkeze yazılı ve sözlü olarak defalarca ilettiğini ancak dikkate alınmadığını vurgulayan Akkal, "Özellikle Manisa'da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Akkal, bugüne kadar adının hiçbir yolsuzluğa ya da şaibeli bir işe karışmadığını, siyaset ve ticareti birbirine karıştırmadığını söyledi.
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