Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısı sansürlendi, oğlu sert tepki gösterdi: Harbiden gerizekalısınız

Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümündeki bir sahnede Türk müziğinin usta sanatçılarından merhum Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına yer verildi. Ancak şarkıdaki "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" kısmı sansürlendi.
Çarpışma dizisinde Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısında geçen "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" sözlerinin sansürlenmesi #Sosyalmedyadagündem oldu.— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 1 февраля 2019 г.
Twitter hesabı üzerinden bu duruma tepki gösteren Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca: Sizler harbiden gerizekalısınız! pic.twitter.com/ZPONkVmmYh
Şarkının sansürlenmesine tepki gösteren Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Twitterdan öğrendiğim kadarı ile Cem Karaca Namus Belası kullanılan bir dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış! Sizler harbiden gerizekalısınız! Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam! Bunun hesabını sormak şart oldu… Hadi bakalım çarpışmaaa."
Sansür yıllarca sanatçılar için sorun oldu! Tek kanallı ülkede yasaklı olmak bu sanatçılar için zaten çok zordu, bunları aştık sanıyorduk birilerinin sansür uyguluyor olma düşüncesi bile çok irite edici. Dizilerde ve filmlerde bu şarkılar yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.— Emrah Karaca (@emrahkaraca76) 1 февраля 2019 г.
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