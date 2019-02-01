Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısı sansürlendi, oğlu sert tepki gösterdi: Harbiden gerizekalısınız

Sansür yıllarca sanatçılar için sorun oldu! Tek kanallı ülkede yasaklı olmak bu sanatçılar için zaten çok zordu, bunları aştık sanıyorduk birilerinin sansür uyguluyor olma düşüncesi bile çok irite edici. Dizilerde ve filmlerde bu şarkılar yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.