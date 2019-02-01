Türkiye'den Venezüella'yla ticaret açıklaması: İlişkilerimiz uluslararası hukuk çerçevesinde

ABD'nin, uyguladığı yaptırımların ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Venezüella ile Türkiye arasındaki altın ticaretini incelemeye aldığı haberlerinin ardından Türk yetkililerden bir açıklama geldi. Türk yetiktiler, 'Türkiye’nin tüm ticari ilişkilerinde uluslararası hukuk çerçevesinde adım attığını' söyledi.

Bir Türk yetkili, ABD Hazine bakanlığı yetkilileri ile yapıcı görüşmeler yapıldığını ve görüşmede Türkiye'nin tüm ticari ilişkilerinde uluslararası hukuk çerçevesinde adım attığının ortaya konulduğunu söyledi.

ABD'de Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea'nin, Türk hükümeti ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ankara'da olacağı açıklanmıştı.

Bir ABD'li yetkili, ziyarette başlangıçta Türkiye'ye doğalgaz ihraç eden İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının görüşülmesinin planlandığını ancak Venezüella ile ilgili konuların da görüşmeye dahil edilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Konuyla ilişkin Reuters'a açıklamalarda bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Hazine Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki işbirliği ile özellikle bölgedeki huzur ve istikrara nasıl katkı sağlanacağı konuşulmuştur" dedi.

"Türkiye'nin tüm ticari ilişkilerinde uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde adım atıldığı net bir şekilde ortaya konulmuştur" diyen yetkili, "Yapıcı bir havada geçen görüşmelerde, yakın zamanda ABD'den gelecek ticari delege heyeti ile ticaret hacminin hedeflenen seviyeye çıkarılması için önemli adımlar atılabileceği dile getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Dün ABD'li üstdüzey bir yetkilinin Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ABD, uyguladığı yaptırımların ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Venezüella ile Türkiye arasındaki altın ticaretini incelemeye aldığını, yaptırımların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, 'ABD'nin harekete geçeceğini' söylemişti.