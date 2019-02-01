Türkiye'den Venezüella'yla ticaret açıklaması: İlişkilerimiz uluslararası hukuk çerçevesinde

ABD'de Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea'nin, Türk hükümeti ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ankara'da olacağı açıklanmıştı.
Bir ABD'li yetkili, ziyarette başlangıçta Türkiye'ye doğalgaz ihraç eden İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının görüşülmesinin planlandığını ancak Venezüella ile ilgili konuların da görüşmeye dahil edilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Konuyla ilişkin Reuters'a açıklamalarda bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Hazine Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki işbirliği ile özellikle bölgedeki huzur ve istikrara nasıl katkı sağlanacağı konuşulmuştur" dedi.
Dün ABD'li üstdüzey bir yetkilinin Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ABD, uyguladığı yaptırımların ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Venezüella ile Türkiye arasındaki altın ticaretini incelemeye aldığını, yaptırımların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, 'ABD'nin harekete geçeceğini' söylemişti.
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