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18:23 01 Şubat 2019
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    CHP Genel Merkezi

    CHP Torbalı İlçe'nin, Kılıçdaroğlu'na gönderdiği aday öneri mektubunda 'evrakta sahtecilik' iddiası

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın'ın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği aday öneri mektubunda evrakta sahtecilik yapıldığı iddia edildi.

    Rıza Akpolat
    © Fotoğraf : Twitter
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    CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın, İYİ Parti Torbalı İlçe Başkan Vekili Mustafa Terzioğlu, Torbalı Esnaf Odası Başkanı Halil Gülcü, Torbalı Şoförler Odası Başkanı İsmail Akman, Torbalı Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Semih Canbelek imzalı öneri mektubunda sahtecilik yapıldığı iddia edildi. Söz konusu evrakta yer alan imzalardan 'Halkın Demokratik Partisi İlçe Başkanı Cengiz Ulusan' imzası, HDP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.

    İZ Gazete'nin haberine göre Halkların Demokratik Partisi adının 'Halkın Demokratik Partisi' olarak kaydedildiği evrakta başka bir hata olarak da, eş başkanlar yerine ilçe başkanı olarak Cengiz Ulusan kaydedilmiş. Oysa Torbalı'da HDP İlçe Eş Başkanları olarak Ferit Tamğa ve Gülcan Kızıldağ görev yapıyor. Cengiz Ulusan isimli kişinin ise İlçe Yöneticisi dahi olmadığı öğrenildi.

    HDP TORBALI'DA ADAY ÇIKARACAK

    Gelişen bu olay üzerine HDP Torbalı Örgütü'nün yaptığı eğilim yoklamasından sonra aday çıkaracağı konuşuluyor. HDP'nin Torbalı'da yerel seçimlerin sonucunu etkileyebilecek bir gücü olduğu biliniyor.

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    Etiketler:
    Evrakta sahtecilik, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, İYİ Parti, HDP, CHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Terzioğlu, Erol Günaydın, Torbalı, İzmir, Türkiye
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