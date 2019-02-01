CHP Torbalı İlçe'nin, Kılıçdaroğlu'na gönderdiği aday öneri mektubunda 'evrakta sahtecilik' iddiası

İZ Gazete'nin haberine göre Halkların Demokratik Partisi adının 'Halkın Demokratik Partisi' olarak kaydedildiği evrakta başka bir hata olarak da, eş başkanlar yerine ilçe başkanı olarak Cengiz Ulusan kaydedilmiş. Oysa Torbalı'da HDP İlçe Eş Başkanları olarak Ferit Tamğa ve Gülcan Kızıldağ görev yapıyor. Cengiz Ulusan isimli kişinin ise İlçe Yöneticisi dahi olmadığı öğrenildi.
Torbalı'da Kılıçdaroğlu'nu 'kandırmışlar!' İşte o belge… https://t.co/tsoxhmhsuZ pic.twitter.com/IKLpzNyVDf— İz Gazete (@izgazete) 1 Şubat 2019
HDP TORBALI'DA ADAY ÇIKARACAK
Gelişen bu olay üzerine HDP Torbalı Örgütü'nün yaptığı eğilim yoklamasından sonra aday çıkaracağı konuşuluyor. HDP'nin Torbalı'da yerel seçimlerin sonucunu etkileyebilecek bir gücü olduğu biliniyor.
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