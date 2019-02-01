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19:29 01 Şubat 2019
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    Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, adliyede böyle görüntülendi

    Ahmet Hakan: Berkay aradı, 'Bana haksızlık yapmışsınız' dedi

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında aylık gelirini mahkemede bin lira olarak açıklayan Berkay'ın kendisini arayarak "Bana haksızlık yapmışsınız" dediğini yazdı.

    Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin
    © AA / Başak Akbulut Yazar
    Avukatı, Berkay'ın aylık gelirini açıkladı: 'Asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için söylemedi'
    Şarkıcı Berkay Şahin'in futbolcu Arda Turan'la görülen davasında "Aylık gelirim 1000 lira" demesi tartışma yaratmıştı. 

    Köşesinde bu olaya değinen Ahmet Hakan, Berkay'ın kendisini aradığını belirttiği yazısına şöyle devam etti: 

    "Berkay aradı. 'Bana haksızlık yapmışsınız' dedi. Ve şunları söyledi:

    Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, adliyede böyle görüntülendi
    © Fotoğraf : İHA
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    Mahkeme salonunda duruşma başlamadan önce zabıt kâtibi, kimlik bilgilerimizi alırken aylık gelirimizi de sordu.

    Arda Turan bu soruya gayet lakayt ve biraz da küstah bir şekilde "300 bin Euro asgari yazın" diye cevap verince biraz sinirlendim. Edasına, tavrına, tarzınaydı kızgınlığım.

    Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir memlekette aylık kazancın bu tarzda ifade edilmesine tepki olsun diye ben de "Aylık gelirim bin lira yazın" dedim.

    Ancak ne yazık ki neye tepki gösterdiğim tam olarak anlaşılmadı.

    Arda Turan
    © Fotoğraf : DHA
    Arda Turan- Berkay Şahin kavgasında ilk duruşma
    Keşke "bin lira" yerine "bir lira" deseydim. Belki tepkimi çok daha iyi ifade etmiş olurdum. Ama "bin lira" derken tek bir maksadım vardı: Lakayt ve küstah tavra tepki göstermek.

    Benim her şeyim şeffaf… Devlete tek kuruş bile borcum yok… Her türlü denetime açığım. Maliye'ye "Beni inceleyin" diye başvurdum.

    Bizde tek taraflı atış olmaz, bir. Cevap hakkına saygı en büyük şiarımızdır, iki. Takdir kamuoyunundur, üç."

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    Etiketler:
    aylık gelir, Arda Turan, Berkay Şahin, Ahmet Hakan, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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