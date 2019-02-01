Ahmet Hakan: Berkay aradı, 'Bana haksızlık yapmışsınız' dedi

Köşesinde bu olaya değinen Ahmet Hakan, Berkay'ın kendisini aradığını belirttiği yazısına şöyle devam etti:
"Berkay aradı. 'Bana haksızlık yapmışsınız' dedi. Ve şunları söyledi:
Arda Turan bu soruya gayet lakayt ve biraz da küstah bir şekilde "300 bin Euro asgari yazın" diye cevap verince biraz sinirlendim. Edasına, tavrına, tarzınaydı kızgınlığım.
Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir memlekette aylık kazancın bu tarzda ifade edilmesine tepki olsun diye ben de "Aylık gelirim bin lira yazın" dedim.
Ancak ne yazık ki neye tepki gösterdiğim tam olarak anlaşılmadı.
Benim her şeyim şeffaf… Devlete tek kuruş bile borcum yok… Her türlü denetime açığım. Maliye'ye "Beni inceleyin" diye başvurdum.
Bizde tek taraflı atış olmaz, bir. Cevap hakkına saygı en büyük şiarımızdır, iki. Takdir kamuoyunundur, üç."
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