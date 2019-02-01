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19:29 01 Şubat 2019
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    Salda Gölü

    Salda Gölü çevresi Millet Bahçesi yapılacak

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    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'nü çevreyi ve şehirleri korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceklerini belirterek, "Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız" dedi.

    Murat Kurum
    © AA /
    Çevre Bakanı Kurum: Şişe getirene kontör vereceğiz, belki nakit de verebiliriz
    Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Burdur'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü'nde inceleme yaptı.

    Yetkililerden bilgi alan Kurum, göl etrafında biriken çöplerin toplanması konusundaki sorunu kendisine ileten görevliye, çöplerin her gün düzenli toplanması konusunda gerekli desteğin verileceğini söyledi.

    Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kurum, 2023 hedefleri doğrultusunda şu an itibarıyla korunan 78 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgesi olduğunu, 2023 yılında bu bölgeyi iki kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

    Bu yıl sadece Salda Gölü'ne 500 bine yakın ziyaretçi geldiğini belirten Kurum, alanın özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesinin ve göldeki düzenlemelerin, bölgenin istihdamını artıracağını dile getirdi.

    Gölün 185 metre derinliğiyle Türkiye'nin sayılı göllerinden olduğunu anlatan Bakan Kurum, çevrenin sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da hem kayak turizmi ile bir doğa harikası olduğunu ifade etti.

    'DÜNYADA EŞİNE NADİR RASTLANAN BİR BÖLGE'

    Ege Üniversitesi koruluğu
    © Fotoğraf : DHA
    Ege Üniversitesi’nin koruluğu ‘Millet Bahçesi’ oluyor
    Salda Gölü'nü, "Masmavi turkuaz gölleriyle, bembeyaz kumsalıyla dünyada eşine nadir rastlanan bir bölge" şeklinde tarif eden Kurum, şöyle konuştu:

    "Biz burayı Cumhurbaşkanlığımızın dün açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız."

    Kurum, özel çevre koruma bölgesi ilanıyla 44 kilometrekare olan göl yüzeyiyle 295 kilometrekare alanın da korunmuş olacağını, bunun da hem bölgeye gelenler için hem de bölgenin korunması adına çok önemli karar olacağını vurguladı.

    'HER TÜRLÜ FESTİVALİN YAPILABİLECEĞİ ALANLAR'

    Bakan Kurum, Salda Gölü ile Türkiye'deki özel çevre koruma bölgesinin 17'ye çıkacağını kaydetti.

    poşet
    © Fotoğraf : DHA
    Bakan Kurum: Plastik poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan bulunmasını zorunlu kıldık
    Gölün etrafında bisiklet yolu projesi yapılacağını aktaran Kurum, böylece vatandaşın burada vaktini en güzel şekilde geçirebileceğini ifade etti.

    Göl etrafındaki çarpık düzenlemeye de değinen Kurum, Burdur Valiliği ile yapacakları proje çerçevesinde, her türlü festivalin ve programın yapılabileceği alanların da proje içesinde yer alacağını, buraya tuvaletler ve mescit de yapılacağını dile getirdi.

    'YÜZDE 90'INI TOPLUYOR OLACAĞIZ'

    Depozito uygulamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurum, "Türkiye'de yılda 50 milyar plastik, cam ve metal materyal tüketiliyor. Gelişmiş ülkelerde bu malzemeler yüzde 90 oranında geri dönüştürülecek şekilde toplanabiliyor. Dolayısıyla 50 milyar yıllık tüketim öngördüğünüzde bunun yüzde 90'ını 2023 yılına kadar tüm sistemde depozito uygulamasına geçtiğimizde topluyor olacağız. Bunları da geri dönüştürüp yeniden kullanıyor olacağız" diye konuştu.

    Etiketler:
    doğal alan, koruma bölgesi, Millet Bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Burdur, Salda Gölü
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